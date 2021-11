Največja dvorana na svetu priložnost za Slovence: skrita želja kolajna

Slovenski plavalci so v soboto pripotovali v ruski Kazan, ki bo od torka do nedelje gostil jubilejno 20. evropsko prvenstvo v 25-metrskih bazenih. Tam so Slovenci opravili prve treninge in še enkrat ponovili, da si v Tatarstanu želijo vsaj štiri finalne uvrstitve.

V Aquatics Palastu v Kazanu, največjem objektu za plavanje in vodne športe na svetu, bo med 600 plavalci iz 50 držav nastopila sedmerica Slovencev. Tem se ponuja lepa priložnost za vidne uvrstitve, saj bo tekma zaradi nedavnih olimpijskih iger ter bližnjega svetovnega prvenstva v 25-metrskih bazenih močno okrnjena.

Med drugimi manjka tudi jedro britanske in francoske ekipe

Ob številnih posameznikih manjka jedro britanske in francoske ekipe, po pričakovanju za radi političnega spora med državami v Rusiji tudi ni Ukrajincev. To Slovence potiska višje na spisku prijav, kjer je Katja Fain z letos doseženim državnim rekordom na 200 m prosto celo tretja, Tjaša Vozel ima na 100 m prsno prijavljen šesti izid, na 50 m prsno je Peter John Stevens mesto slabši. Glede na zimske dosežke v ligi ISL pa bo zanimivo spremljati tudi ravensko olimpijko Janjo Šegel, ki ima na 100 m prosto prijavljen 13. izid, a je ob dobri formi sposobna poseči še mesto višje.

Tjaša Vozel želi opozoriti nase tudi v Rusiji. FOTO: Uroš Hočevar

Daša Tušek, Sašo Boškan in Primož Šenica Pavletič bodo nabirali izkušnje, a tudi za njih osnovni cilj ostaja ena uvrstitev do 16. mesta. »Tukaj se še malo prilagajamo. Za nami je dolga pot preko Istanbula, a imamo dovolj časa, da se dobro pripravimo,« je po prihodu v Rusijo povedal slovenski selektor Gorazd Podržavnik. Ta je vesel, da vsaj koronski pogoji za tekmo niso prestrogi.

»Zaenkrat je v primerjavi z nekaterimi drugimi tekmami tukaj precej sproščeno. Pred potjo so bili, ne glede na to, da smo prav vsi cepljeni, potrebni testi PCR, tukaj pa so nas svarili pred strogimi pogoji, ki pa niso bistveno drugačni kot smo vajeni. Ne vemo pa točno, kaj nas čaka, saj se Rusiji z današnjim dnem napovedujejo nove omejitve,« je o prvih izkušnjah v metropoli ob Volgi še povedal Podržavnik.

Peter John Stevens sodi med glavne slovenske adute. FOTO: Jože Suhadolnik

Slednjemu sta z informacijami pomagala tudi Luka Berdajs in Peter John Stevens, ki sta v Kazanu že teden dni, saj je Stevens tukaj nastopil na zadnji tekmi svetovnega pokala, dobrodošle pa so tudi informacije kondicijskega trenerja Jureta Drakslerja, ki je pred leti sodeloval s slovenskimi plavalci, zdaj pa vsaj začasno kruh služi prav v Kazanu.

»Nočem obremenjevati športnikov, zato vztrajam pri štirih finalih«

Podržavnik je tik pred prvimi nastopi še enkrat potrdil tudi cilje, ki jih ima slovenska odprava. V osnovi so to štirje finalni nastopi, sam pa priznava, da je s kančkom sreče, vsaj tako kažejo prijave, dosegljiva tudi kolajna. »Nikakor nočem obremenjevati športnikov, zato vztrajam pri štirih finalih. Na papirju res lepo kaže, ampak papir prenese vse. Opravljeno delo je nato treba realizirati tudi v bazenu. Vsekakor pa smo po lepih dosežkih v svetovnih pokalih lahko zelo optimistični. Tudi zato, ker so vsi zdravi in pred tekmo zelo dobro razpoloženi,« pravi koroški strokovnjak.

Prve realne odgovore na pripravljenost ekipe pa bo dobil v torek, ko se bodo prvi dan predstavili Triglavan Sašo Boškan na 400 m prosto, Fužinarjeva Janja Šegel na 50 m prosto, Tjaša Vozel iz kranjske Zvezde na 100 m prsno in še druga ravenska plavalka Daša Tušek na 800 m prosto.