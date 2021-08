Namesto v Maleziji bodo dirkali v Italiji

Prireditelji svetovnega prvenstva v motociklizmu so danes zaradi koronavirusne pandemije odpovedali dirko za veliko nagrado Malezije, ki je bila na koledarju od 22. do 24. oktobra. Kot je danes potrdila Mednarodna motociklistična zveza (FIM), bodo dirkači namesto v Maleziji v istem terminu dirkali v Italiji v Misanu.



»Covidna pandemija in omejitve, povezane z njo, so nas prisilili k odpovedi dirke v Maleziji. Našli pa smo tudi že nadomestno prizorišče. Namesto v Sepangu se bodo motociklisti za zmago merili v Misanu,« so zapisali pri Dorni, promotorju motoGP.

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: