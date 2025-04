Napoved vojne korupciji, prirejanju izidov in drugim zlorabam

Na začetku tedna je skupina strokovnjakov za boj proti korupciji in drugim anomalijam v športu zagnala kampanjo za ustanovitev neodvisne mednarodne organizacije. Projekt za zdaj nosi delovni naslov Clearing Sport (Čiščenje športa). Pobudniki sporočajo, da se šport desetletja zanaša na samoregulacijo, vendar smo vedno znova priča korupcijskim škandalom, prirejanju izidov, podkupovanju, pranju denarja, zlorabam in neuspehom upravljanja, ki zmanjšujejo zaupanje v šport.

V zadnjem desetletju je bilo že več pobud in akcij, s katerimi so poskušali doseči ustanovitev mednarodnega telesa, ki bi zapolnilo vrzeli v boju proti korupciji in številnim drugim negativnim pojavom v športu, a je na koncu vselej zmanjkalo politične volje in tudi naklonjenosti največjih športnih organizacij. Na tem področju sicer že od leta 1997 deluje platforma Play the Game, ki jo vodi danski inštitut za športne študije (Idan). Vsako leto na svojih vse odmevnejših konferencah zbere akademike, novinarje, športne voditelje, predstavnike športnikov in njihovih sindikatov, politike in druge deležnike iz športnega sveta, ki obravnavajo številna vprašanja, kot so doping, korupcija, dobro upravljanje, prirejanje tekem, trajnost velikih športnih dogodkov, vloga športnega novinarstva, geopolitika ter človekove pravice športnikov in vseh drugih, ki sodelujejo v športu.

»Organi pregona morajo sodelovati s športnimi strokovnjaki, saj sami večinoma niso dovolj usposobljeni za razkrivanje anomalij, značilnih za šport,« meni Drago Kos. FOTO: Yves Herman/Reuters

Jens Jeser Andersen od leta 1997 vodi iniciativo Play the Game, ki je del danskega inštituta za športne študije. FOTO: Thomas Sondergaard/Play the Game

Ne delamo si utvar, da bomo metla, ki bo vse počistila, lahko pa veliko prispevamo k bolj urejenim razmeram v športu, pravi Drago Kos. FOTO: Marko Feist

Ob novih pozivih k ustanovitvi ustrezne mednarodne organizacije na konferenci leta 2022 je svetovalni odbor pod vodstvom Play the Game vendarle naredil korak naprej in po raziskavah, anketah in analizah pripravil predlog, ki bo v javni razpravi vsaj do začetka oktobra, ko bo konferenca v Helsinkih. Član omenjenega odbora je tudi Drago Kos, prvi šef slovenske protikorupcijske komisije (KPK) v Sloveniji, sicer pa nekdanji plavalec, nogometaš in nogometni sodnik, ki je še danes aktiven v vlogi kontrolorja sojenja v Sloveniji in na tekmah pod okriljem Evropske nogometne zveze (Uefa).

Široka mreža sodelovanja in podpore

»Tri leta smo pripravljali dokument, ki še ni dokončen, saj je pred nami javna razprava, zato pričakujemo veliko pripomb, dopolnitev, novosti, tako da ga bomo še izpopolnili. Naša skupna želja je organ na svetovni ravni, zato so v našem odboru strokovnjaki z vseh celin. V največjih športnih organizacijah, kot so Mednarodna nogometna zveza (Fifa), Evropska nogometna zveza (Uefa) in Mednarodni olimpijski komite (Mok), niso najbolj navdušeni nad našim predlogom, saj so prepričani, da sami obvladujejo zadeve z lastnimi komisijami in drugimi organi, ki se ukvarjajo s kršitvami in nepravilnostmi v njihovih športnih panogah. Po drugi strani pa so v številnih drugih športnih organizacijah že napovedali podporo in sodelovanje. Mi smo sicer zastavili sodelovanje z več deležniki, ob športnih organizacijah bomo predlog predstavili evropski komisiji in evropskemu svetu ter vladam vseh držav, pričakujemo pa tudi pozitiven odziv nevladnih organizacij, ki se v posameznih državah že ukvarjajo s to problematiko,« je pojasnil Drago Kos in poudaril, da se ne nameravajo vpletati v delo Svetovne protidopinške agencije (Wada), bodo pa na voljo za sodelovanje in pomoč.

»Na področju številnih anomalij v športu obstajajo velike luknje in s svojim delovanjem jih hočemo zapolniti. Naši preiskovalci s široko mednarodno mrežo bi sodelovali s preiskovalci v posameznih športnih organizacijah in državnimi organi pregona. Tem bi oddali svoje izsledke, s čimer bi lažje nadaljevali svoje delo. Organi pregona morajo sodelovati s športnimi strokovnjaki, saj v glavnem sami niso dovolj usposobljeni za razkrivanje anomalij, značilnih za šport. Mislim, da imajo zgolj v Španiji posebno policijsko enoto za boj proti korupciji v športu, Interpol se s tem ukvarja bolj na načelni ravni. Predvsem želimo vzpostaviti sistem, ki bo vsem vpletenim omogočil raziskati korupcijo in druge zlorabe v športu ter jim hkrati olajšal delo. Ne delamo si utvar, da bomo metla, ki bo vse preprosto počistila, lahko pa veliko prispevamo k bolj transparentnim in urejenim razmeram v športu,« je dejal Kos, ki deluje v različnih mednarodnih organizacijah za boj proti korupciji, o tej temi predava doma in po svetu, kjer od leta 2011, potem ko je končal mandat v vlogi predsednika KPK, posluje tudi z lastnim podjetjem.

Dom za brezdomna vprašanja

Danes Jens Sejer Andersen vodi že omenjeno uveljavljeno iniciativo Play the Game, ki je tudi nosilka projekta Clearing Sport. Tri desetletja spremljanja in analiziranja negativnih pojavov v športu je dovolj, da omogoči krepitev boja za čisti šport na svetovni ravni. »Leta 1997 smo organizirali prvi mednarodni seminar, o katerem se je izkazalo – tega takrat nismo vedeli – da je bilo pravzaprav prvič, da so akademski raziskovalci, novinarji, športni funkcionarji in drugi deležniki odkrito razpravljali o različnih izzivih integritete in drugih političnih izzivih v športu. To se je čez leta razvilo v tisto, čemur smo rekli, in do neke mere še vedno rečemo, dom za brezdomna vprašanja. Pritegnili smo številne preiskovalne novinarje, žvižgače in druge iskalce resnice, ki so pripovedovali pretresljive zgodbe o korupciji in zlorabah vseh vrst: političnih, fizičnih, spolnih zlorabah, korupciji, kriminalu. Bilo je osupljivo in seveda zelo dobro dokumentirano. Tako smo postali ta dom za brezdomna vprašanja v športu. Vendar bi rekel, da so nas v prvih dvanajstih, trinajstih letih ljudje imeli za zelo negativne ekstremiste, ki pretiravajo s situacijo v športu. Menili so, da se nimamo pravice vmešavati v razpravo, ker tisti, ki upravljajo šport, vedo bolje. To je bilo splošno mnenje, a to se je spremenilo,« je povedal Andersen, sicer novinar, ki se največ ukvarja s športno politiko.

»Po izbruhu škandalov v Mednarodni nogometni zvezi leta 2010 in drugih afer v športu je vse drugače. Po mojem mnenju je bila prelomna točka, ko se je razkrilo, da je bila v izbirni proces Rusije in Katarja kot gostiteljev svetovnih prvenstev v letih 2018 in 2022 vpletena korupcija. Iz številnih vzrokov je svetovna javnost takrat začela razumeti, da je nekaj narobe in da obstaja razlog za naša obstoj in delo,« je potrdil Jens Sejer Andersen. Intervju z njim bomo objavili v sobotni izdaji Dela.