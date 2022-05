Neja Filipič v spremenljivem vetru poletela na peto mesto

Slovenska atletinja Neja Filipič je na diamantni ligi v Dohi zasedla peto mesto v troskoku. Z nekoliko premočno pomočjo vetra za priznanje rekordnih dosežkov (+3,6 m/s) je v najboljšem poskusu skočila 14,43 metra daleč. Zmagala je Jamajčanka Shanieka Ricketts (14,82 m), ki je na istem štadionu leta 2019 na osvojila naslov svetovne podprvakinje.

Na prvi tekmi letošnje serije največjih mitingov na svetu je bila 27-letna Žirovka, ki živi in trenira v Ljubljani, edina slovenska predstavnica. Nastop je motil izjemno močan in spremenljiv veter, ki je pihal tekmovalkam v hrbet.

»Veter je bil tako močan, da smo se dekleta že na ogrevanju pogovarjale o tem, da bo kar težko skakati. To je bilo treba početi pametno. Menim, da smo imele vse enako taktiko, da poskusimo v prvem nastopu zadeti odrivno desko, nato pa stopnjevati. Seveda je bila tudi v nadaljevanju rahla loterija, veter je povzročal težave, še posebej če se je med skokom naenkrat umiril,« je pojasnila Filipičeva.

Jamajčanka Shanieka Ricketts je poletela najdlje. FOTO: Karim Jaafar/AFP

Za njo sta se uvrstili tudi Patricia Mamona (6.), olimpijska podprvakinja in nekdanja evropska šampionka iz Portugalske, in nekdanja dvoranska svetovna prvakinja Jamajčanka Kimberly Williams (7.), ki je bila na dvoranskem svetovnem prvenstvu marca letos v Beogradu tretja.

»Začela sem dobro in dosegla dober izid, predvsem pa sem imela veljaven dosežek. A prav tako je bilo tudi pri tekmicah, ki so začele pozneje še stopnjevati dosežke. Zato sem morala tudi sama narediti 'korak več' in in uspelo mi je skočiti več od osebnega rekorda, ki pa na žalost ne velja. Pri zaletu mi je pomagal trener Mamone. Portugalka pa je imela težave s koronskim testom in je prišla na prizorišče šele včeraj zjutraj,« je razkrila Filipičeva.

Po uvodnem troskoku je bila celo tretja

Po prvi seriji je bila tretja s 14,12 m, pred njo sta bili le Thea Lafond iz Dominikanske republike (14,27 m) in Britanka Naomi Metzger (14,14 m). Med vsemi v seriji je bila prav Filipičeva tista, ki je imela najmanjšo pomoč vetra, a še vedno precej nad dovoljeno mejo za rekorde (2,0 m/s), saj so ji namerili 2,7 m/s.

Najmočnejši veter v seriji (+ 5,6 m/s) je imela Mamona, ki je bila po prvi seriji peta s 14,07 m. Ukrajinka Marina Bek Romančuk, že srebrna na svetovnem in evropskem prvenstvu, je s 14,27 m prevzela vodstvo v drugi seriji. Na tretje mesto je s 14,19 m prešla Williamsova. Filipičeva je bila po prestopu šesta, s 14,19 m jo je prehitela tudi Shanieka Ricketts.

Tretja serija je prinesla korenito spremembo na vrhu, na prvih treh mestih so bile Rickettsova 14,82 m, Mamona 14,40 m in Williamsova 14,28 m, Filipičeva je po drugem prestopu nazadovala na predzadnje osmo mesto.

Ukrajinka Marina Bek-Romančuk je osvojila drugo mesto. FOTO: Karim Jaafar/AFP

S 14,46 m je je Thea Lafond v četrti seriji prebila na drugo mesto, Ana Jose Tima iz Dominikanske republike s 14,44 m na tretje, Filipičeva pa na četrto s 14,43 m. Mamona je na petem mestu ostala tudi po peti seriji, ko je še drugič skočila 14,40 m.

Bek Romančukova je v peti seriji edina izboljšala svoj izid in se 14,73 m zavihtela na drugo mesto, s tem pa Filipičevo, ki je skočila 13,85 m, potisnila na peto mesto. V finalni šesti seriji je nastopila le prva trojica, a je vrstni red ostal nespremenjen.

V katarski metropoli bo imela pred tekmo Filipičeva šesti osebni izid med prijavljenimi tekmovalkami. Na koncu je za eno mesto ugnala tudi Mamono, ki je edina med nastopajočimi doslej že preskočila 15 m (15,01 m).

Ženski troskok je bila ena od prvih končnih odločitev mitinga, ki poteka v Katarju, skok s palico pa so odpovedali.

Finale diamantne lige bo 7. in 8. septembra v Zürichu, skupaj bo v ligi 14 prizorišč, naslednje bo prihodnji petek, ko bosta v Birminghamu na štartu tudi Kristjan Čeh v metu diska in Tina Šutej v skoku s palico.