Nekdanji šampion se je hotel že vreči pred avtobus

V Baslu se je pred kratkim končalo evropsko prvenstvo v športni gimnastiki, v kateri je nekoč blestel tudi Donghua Li. Nekdanji kitajski as, ki je leta 1989 prestopil k švicarski reprezentanci, za katero je leta 1996 v Atlanti osvojil tudi naslov olimpijskega prvaka na konju z ročaji, je pred kratkim javno spregovoril o svoji težki poti na svetovni vrh.



Ko so mu zdravniki dejali, da zaradi poškodbe ne bo mogel nastopiti na olimpijskih igrah v Seulu '88, se mu je podrl svet. »V tistem času sem pogosto razmišljal o samomoru. Brezciljno sem postopal po ulicah Pekinga in ne bom pozabil, kako sem si enkrat, ko sem zagledal avtobus, rekel: 'To je moja priložnost! Vrgel se bom na cesto in vsega bo konec.' A nato sem videl uličnega glasbenika, ki ni imel ničesar. Zapel je čudovito pesem, ki mi ni šla več iz glave. Takrat se je v mojem razmišljanju zgodil premik, zagledal sem luč na koncu predora,« je razkril Li.

Še vedno tehta 57 kilogramov

Nekdanji šampion je prepričan, da bi lahko na nedavnem evropskem prvenstvu v Baslu osvojil zlato kolajno – pri dobrih 53 letih! »Tehnično sem na konju z ročaji še zmeraj veliko boljši od drugih, še vedno tehtam 57 kilogramov kot v svojih zlatih časih, malce bi moral izboljšati zgolj svojo telesno pripravljenost,« je samozavestno ocenil 53-letni Kitajec s švicarskim potnim listom, ki se resno spogleduje celo z nastopom na olimpijskih igrah leta 2024 v Parizu.



»Zakaj pa ne?« se je v smehu vprašal Li, čigar obraz se je v hipu zresnil, ko se je spomnil na tragično smrt svojega sina Janisa, ki je pri komaj sedmih letih izgubil bitko z rakom. »Takrat sem padel v črno luknjo, vendar pa sem se pobral – po zaslugi golfa. Treniram kot norec, moj cilj pa je dober nastop na švicarskem prvenstvu,« je še povedal nekdanji olimpijski, svetovni in evropski prvak na konju z ročaji.



