Nelson Piquet se je opravičil Lewisu Hamiltonu

Trikratni svetovni prvak formule 1 Nelson Piquet se je danes opravičil Lewisu Hamiltonu, potem ko je uporabil rasno žaljiv izraz za opis zvezdnika Mercedesa, ki je osvojil štiri naslove svetovnega prvaka F1 več od zdaj 69-letnega nekdanjega brazilskega dirkača. Piquet, ki je naslove svetovnega prvaka osvojil v letih 1981, 1983 in 1987 , je sicer oče Kelly Piquet, partnerke aktualnega svetovnega šampiona Maxa Verstappna.

Žaljive besede je uporabil lani novembra v pogovoru z brazilskim novinarjem. Takrat sta komentirala razplet oziroma trčenje Hamiltona in Verstappna na dirki za veliko nagrado Velike Britanije. »Kaj se je zgodilo v Silverstonu? 'Črnček' (Hamilton) je namestil dirkalnik na notranjo stran in nadaljeval, saj je vedel, da ni prostora za dve vozili. Igral je umazano,« je dejal Piquet o manevru dirkačev na dirki, ki se je končal z odstopom Red Bullovega dirkača in desetimi sekundami kazni za Hamiltona, ki je kljub temu slavil zmago.

Uporabo žaljivega izraza za temnopolte so obsodili tako v F1 kot v Mednarodni avtomobilistični zvezi (FIA). Hamilton pa je izrazil prepričanje, da je napočil čas za ukrepanje.

Ni želel žaliti

»Z vsem srcem se opravičujem vsem, ki so bili prizadeti, vključno z Lewisom, ki je neverjeten voznik, vendar prevod v nekaterih medijih, ki zdaj krožijo po družbenih omrežjih, ni pravilen,« se je zdaj odzval Piquet. »Kar sem rekel, je bilo slabo premišljeno in tega ne zagovarjam, vendar bom pojasnil, da je uporabljen izraz tisti, ki se je v brazilski portugalščini pogosto in zgodovinsko uporabljal pogovorno kot sopomenko za 'moža' ali 'osebo' in nikoli ni bil namenjen žaljenju,« je dejal Piquet.

»V nekaterih prevodih ne bi nikoli uporabil besede, ki so mi jo očitali. Ostro obsojam vsak namig, da sem to besedo uporabil z namenom, da bi omalovaževal voznika zaradi njegove barve kože.« Piquet je sicer podpornik brazilskega skrajno desnega predsednika Jaira Bolsonara, lani na dan neodvisnosti Brazilije je bil njegov osebni šofer.

Hamilton, edini temnopolti dirkač v karavani svetovnega prvenstva, je medtem odkrit zagovornik večje raznolikosti v športu. Zavzema se tudi za pravice pripadnikov skupnosti LGBTQ+ ter je zagovornik okoljske pravičnosti in ukrepov za zmanjšanje toplogrednih plinov.