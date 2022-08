Nemci v slovenski skupini do prve zmage

S 3:0 je Nemčija premagala Kamerun, točkovno najboljši je bil Moritz Reichert s 15 točkami, in ima v skupini D tri točke, toliko kot vodilni Slovenija in Francija, ki se bosta med seboj pomerili ob 20.30 v Stožicah. Zadnji tekmi v tej skupini bosta v torek, ko bo Francija igrala proti Kamerunu (17.30), Slovenija pa proti Nemčiji (20.30).

V Ljubljani je v nedeljo v skupini B Kuba premagala Katar s 3:1, Brazilija pa doslej neporaženo Japonsko s 3:0. Pri tem so Brazilci prvi s petimi točkami, Kubanci pa drugi s štirimi. V torek bodo Brazilci igrali s Katarci, Japonci pa s Kubanci.

V skupini C v Katovicah so Američani s 3:0 odpravili Bolgare in jim zadali še drugi poraz, zvečer pa je še tekma med Poljsko in Mehiko. Američani so po dveh zmagah na vrhu, v torek pa se bodo merili s Poljaki, ki so pri eni zmagi.

V ponedeljek bodo 2. krog igrali v skupinah A, E in F. V Katovicah bosta v skupini A tekmi Srbija – Portoriko in Ukrajina – Tunizija, v Ljubljani pa v skupini E Kanada – Kitajska in Italija – Turčija, v skupini F pa Argentina – Nizozemska in Iran – Egipt.

V nadaljevanje prvenstva se iz vsake skupine prebijeta po dve najboljši ekipi, prav tako pa tudi štiri najboljše tretjeuvrščene.