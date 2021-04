Zac Brown ne dela muhe iz slona glede Netflixove serije. FOTO: twitter

Netflixova serija Drive to Survive, ki razkriva ozadja v formuli 1, je dvignila veliko prahu med ljubitelji paradnega motošporta in tudi med akterji.V zadnji seriji je uprizorila konflikt med McLarnovima voznikoma(ta je zdaj pri Ferrariju) in, direktor slovitega britanskega moštva, pa vidi širše koristi TV-uspešnice.»Netflix dela veliko reklamo formuli 1 in treba mu je pustiti umetniško svobodo. Serija je bila najbolj gledana v 25 državah. Tudi Hollywood daje prednost zabavi pred realnostjo. Poglejte Top Gun. Gotovo je vsak pilot rekel, tak manever je nemogoče izvesti v zraku. A je bil vseeno odličen film. Carlos in Lando sta imela dober odnos, to vemo mi. V seriji bo vedno nekaj, za kar mi v paddocku vemo, da ni bilo ravno tako,« je dejal Brown.Nova resnična sezona F1 se je začela konec marca v Bahrajnu, kjer je zmagalpred, ta konec tedna bo dirka v Imoli.