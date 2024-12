Nick Bonino na Koroškem odpira Olimpijino poglavje

Privrženci hokejistov Olimpije bodo naposled prišli na svoj račun. Klub je sporočil, da bo na današnji tekmi ICEHL v Beljaku prvič igral tudi Nick Bonino, odmevna okrepitev iz NHL, ki se je moštvu pridružil pred desetimi dnevi. Z Beljačani so se Ljubljančani srečali na uvodni tekmi sezone in so jih v izjemnem vzdušju, v polnem Tivoliju premagali s 3:2.

Šestintridesetletni Američan je v najmočnejšem klubskem tekmovanju v NHL igral kar 973 tekem in imel tudi kapetansko vlogo pri reprezentanci ZDA.

Z zadnjih dveh gostrovanj so se Ljubljančani vrnili s polovičnim plenom za zmago na Dunaju in poraz v Szekesfehervarju, današnji (19.15) izziv pa bo še zahtevnejši, ker so gostitelji (VSV) nepričakovano slabo štartali v sezono, a se nato le pobrali in zdaj Olimpiji dihajo za ovratnik – Ljubljančani so 7. na lestvici s 33 točkami, Korošci mesto za njimi (30 točk).