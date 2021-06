Nizozemci brez posluha za slovenske eksperimente

Z istim tekmecem se bo Slovenija pomerila še v nedeljo ob 17. uri. Selektor Tomislav Horvat ti tekmi izkorišča predvsem za preizkus igralcev, ki doslej v reprezentanci niso imeli večje minutaže. Na sobotni tekmi so slovenski tekmeci dobili prvi polčas, potem ko so zadeli v osmi in 11. minuti. Nadaljevanje se je začelo bolje za domačo ekipo, saj je Kristjan Čujec v 22. minuti poskrbel za znižanje na 1:2.



A Slovenije ni povsem prebudil, Nizozemci so spet vzpostavili ravnotežje, potem pa udarili še enkrat. V 34. minuti so izkoristili nezbranost slovenske obrambe in po zadetku za 3:1 le nekaj sekund pozneje zadeli še četrtič.

Alen Fetić je nato v zadnji minuti sicer dosegel drugi slovenski gol, toda gostje so takoj zatem, ko so začeli s sredine, dosegli še peti gol in potrdili zmago.



Proti Nizozemski, ki je gostiteljica naslednjega evropskega prvenstva, se bodo Slovenci v nedeljo pomerili še v Podčetrtku, tekma se bo začela ob 17. uri.

