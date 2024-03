Nov izjemen uspeh Andreje Leški

Slovenska judoistična šampionka Andreja Leški se je na turnirju za grand slam v Taškentu ovenčala z bronasto kolajno. V dvoboju za tretje mesto kategorije do 63 kilogramov je z uspešnim nasprotnim napadom za vazari premagala Izraelko Gili Sharir.

Na poti do malega finala je bila 27-letna Koprčanka, ki je bila v uvodnem krogu prosta, pod vodstvom trenerja Luke Kuralta boljša od Hrvatice Katarine Krišto (z dvema vazarijema), Indijke Himanshi Tokas (z iponom) in druge Izraelke Inbal Shemesh (z iponom). Edini poraz je judoistka Bežigrada doživela v polfinalu, v katerem je morala priznati premoč Japonki Momo Tacukava (0:10).

Leškijeva, ki si je lani izbojevala zlato lovoriko na evropskem prvenstvu v Montpellierju in srebrno na svetovnem prvenstvu v Dohi, se je tako veselila že svojega 23. odličja na tekmovanjih za svetovni pokal, jubilejnega desetega na turnirjih za grand slam. Z njim je naredila naslednji korak proti poletnim olimpijskim igram v Parizu.

»Tukaj v Taškentu sem osvojila že svojo 11. kolajno na grand slamih, kar je seveda super. Vesela in ponosna sem, da sem tudi v letošnjem olimpijskem letu pri samem vrhu,« je po podelitvi kolajn povedala Koprčanka.

A boj za tretje mesto je slovenska tekmovalka vzela z drugačnim pristopom kot na lanskih tekmovanjih: »Pred borbo za kolajno sem si nekako dala v glavo, da moram nastopiti, kot da sem že na igrah in da gre za olimpijsko odličje. Na to se moram pripraviti, da se bom lahko, ko bo potrebno, borila kot najbolje znam in zmorem. Mislim, da sem res obvladovala nasprotnico in da sem si zaslužila te stopničke. Pomembno je tudi, da sva s trenerjem Luko Kuraltom dobila potrdilo, da gremo v pravo smer s pripravami in treningi na poti do olimpijskih iger.«

V uzbekistanski metropoli se je danes boril tudi Martin Hojak (do 73 kg), ki je po zmagi nad Nemcem Alexandrom Berndom Gablerjem (z iponom) in porazu s Kazahstancem Danijarjem Šamšajevom (z dvema vazarijema) zasedel deveto mesto.

Že včeraj je bila Kaja Kajzer (do 57 kg) sedma, Maruša Štangar (do 48 kg) pa je ostala brez uvrstitve. Na tekmovanju v Taškentu sicer moči meri skoraj 500 judoistov in judoistk iz 68 držav.