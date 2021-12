Nov remi med Carlsenom in Nepomnjaščijem

Izzivalec, Rus Jan Nepomnjaščij, je z branilcem naslova Norvežanom Magnusom Carlsenom vnovič remiziral. Izid je tako 2,5:2,5. V četrtek je na sporedu prost dan, šesta od štirinajstih predvidenih partij, v kateri bo imel prednost začetnega udarca svetovni prvak, pa bo v petek.

Dvoboj za svetovnega prvaka bo potekal do največ 15. decembra v času svetovne razstave Expo v Dubaju. Dvoboj v Dubaju z nagradnim skladom dveh milijonov ameriških dolarjev (1,776 milijona evrov) bo dal prvaka po tem, ko bo eden od šahistov prvi zbral 7,5 točke. Morebitna odločilna štirinajsta partija bo 14. decembra, naslednji dan pa je predviden za podaljške.

Carlsen, ki je prav v sredo dopolnil 31 let, ima precej višji šahovski rating od tekmeca, 2855:2782. Na papirju je zato v vlogi precejšnjega favorita Skandinavec, ki že osem let nosi krono najboljšega in se je že pridružil legendam iz zgodovine.

Prav tako 31-letni Nepomnjaščij in Carlsen sta se pred tem dvobojem v članskih kategorijah v običajnem šahu pomerila trinajstkrat, Rus je dobil kar štiri partije, branilec naslova ob osmih remijih eno samo. Ko sta se srečala zadnjič pred Dubajem, lani na turnirju na Norveškem, sta si razdelila točko.