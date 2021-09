Nova kolajna za mlado Ljubljančanko

Slovenska judoistka Kaja Kajzer si je izbojevala novo kolajno v svetovnem pokalu. Na turnirju za veliko nagrado v Zagrebu, prvem večjem tekmovanju v judu po olimpijskih igrah v Tokiu, se je 21-letna Ljubljančanka v kategoriji do 57 kilogramov ovenčala z bronastim odličjem.



Judoistka Bežigrada, ki je na aprilskem evropskem prvenstvu v Lizboni zablestela s srebrno kolajno, je v prvem dvoboju ugnala Britanko Josie Steele (z vazarijem), v četrtfinalu pa je bila boljša še od Nemke Pauline Starke (z vazarijem). V polfinalu je nato Kajzerjeva na tako imenovano zlato točko, potem ko je prejela tretjo kazen, izgubila z Nizozemko Pleuni Cornelisse, v obračunu za bronasto kolajno pa je v podaljšku z vazarijem strla odpor Flake Loxha iz Kosova.



Blizu odličju je bil tudi David Štarkel, ki je v kategoriji do 60 kilogramov pristal na petem mestu. Judoist Impola je po zmagah nad Brazilcem Matheusom Takakijem (z vazarijem) in Francozom Vincentom Limarom (z vazarjem) doživel dva poraza. V polfinalu je moral priznati premoč Italijanu Angelu Pantanu (z vazarijem), v dvoboju za tretje mesto pa še Francozu Jolanu Florimontu (z iponom).



Po dveh letih in pol je tekmovalni kimono znova oblekla tudi dolgoletna slovenska reprezentantka Petra Nareks, ki je v uvodnem dvoboju kategorije do 52 kilogramov izgubila z Nemko Anniko Wurfel (z vazarijem).



Jutri se bodo v Zagrebu pod slovensko zastavo borili Andreja Leški, Zarja Tavčar (obe do 63 kg), Anka Pogačnik (do 70 kg) in Martin Hojak (do 73 kg), v nedeljo pa še Patricija Brolih (do 78 kg), Vito Dragič in Enej Marinič (oba nad 100 kg).

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: