Nova lovorika se kuje v raju sredi gričev

Poleg Gajserja so se pred sezono predstavili tudi Jan Pancar, ki bo na svetovnem prvenstvu v motokrosu nastopal v razredu MX2. Kartist Mark Kastelic, ki bo nastopal tudi na FIA Karting Academy Trophy, spidvejist Matic Ivačič, državni prvak, ki bo nastopal v prvenstvih Poljske, Danske in Švedske ter Severin Sajevec, ki načrtuje nastope na evropskih tekmovanjih v panogi trial. Pa edina predstavnica nežnejšega spola Tjaša Fifer, ki načrtuje nastope na mednarodnih dirkah v panogi hard enduro, Miha Špindler, ki bo nastopal na evropskih dirkah v panogi super enduro in cestno hitrostni motociklist Etien Kantar Božič, ki bo tekmoval tudi v prvenstvu Alpe Adria v kategoriji SSP 300.

Lepšega vremena sini mogel izbrati za predstavitev presenečenja, s katerim se je veliko ukvarjal v mesecih, odkar je ubranil naslov svetovnega prvaka v motokrosu. Njegova nova proga Tiga243 Land v Lembergu se je kopala v soncu sredi idile zgornjesotelskih gričev ...Trikratni šampion v elitnem razredu MXGP se je skupaj s srčno izbrankoizkazal za izvrstnega gostitelja, kolikor so pač koronske razmere dopuščale. Zemljišče z zidanim objektom, ki ga ima za zdaj še v najemu od občine Šmarje pri Jelšah, a ga namerava odkupiti, je prepustil AMZS, pod licenco katere vozi, da je predstavila svoje paradne motošportnike v mednarodni konkurenci.Seveda je bil v ospredju pozornosti adut Honde, a precej mu je je ukradel novi družinski član, štirimesečni samček pasme cane corso. Zdaj je še majhen kuža, a kmalu bo imel skoraj toliko kilogramov kot lastnik in morda več kot brhka lastnica ... »Ja, to je zdaj najin ljubljenček,« je razposajenega sivčka, ki ima že svoj instagram profil, pogladil 24-letni Gajser.Tiga, kot sta ga poimenovala, se bo kmalu moral navaditi na več samostojnosti. Do prve dirke sezone 2021 v Rusiji je še mesec dni, štart bo predvidoma 13. junija v Orljonoku, Tim in Špela bosta na vzhod odpotovala že v začetku meseca.»Na kakšno dirko ga bova že vzela s seboj, ko bomo lahko šli z avtodomom, drugače pa bi bilo zanj prenaporno, tudi prevelik bo. A mu tudi v pasjem hotelu ne bo hudega,« je razložil Gajser, vse bolj ponosen tudi na progo, na kateri bo odslej treniral. »Bo pa odprta za vse, takoj ko bomo uredili namakanje. Zlasti v poletnih mesecih brez tega ne gre, saj prahu ni mogoče drugače držati na zemlji kot z zalivanjem.«Na uradno odprtje steze bo torej treba še malo počakati, je pa ob njej že zdaj videti veliko radovednežev. »Včasih je na mojih treningih po 20 ali celo 30 ljudi, vsi so dobrodošli in vabljeni. Da bi tukaj organizirali tudi dirke, za zdaj ni v načrtu, morda čez kakih pet let. Tribun ne nameravamo graditi, saj imamo naravno zgoraj na jasi,« se je po progi, na kateri sta brnela traktor in bager, ozrl Gajser, ki razmišlja, da bo nekega dne tam tudi ponovno odprl gostišče, ki je nekdaj že bilo nad garažami.Njegova prejšnja proga v Makolah je bolj ali manj opravila poslanstvo, zdaj je njegov drugi dom 15 kilometrov stran od Pečk, objekt pri Lembergu pa tako dobro skrit, da bi marsikateri povabljenec brez pomoči satelitske navigacije še danes taval naokrog. »Res je pravi raj, kot nekakšna oaza sredi ničesar,« so se oči iskrile Gajserju, čigar misli pa so vse bolj usmerjene v bližnji začetek sezone, v kateri bodo spet vsi želeli njegov skalp.»Pritiska se zavedam, cilj je osvojitev naslova, konkurenca pa vse močnejša. To me sili, da se stalno izboljšujem. Nič ni tako dobro, da ne bi moglo biti boljše. Želja je, da bi ostal zdrav brez poškodb, moj moto pa čim bolj uživati na motorju. Kot pravijo: srečen dirkač, hiter dirkač,« je povedal nasmejani Tiga243, ki je v prejšnji sezoni najbolj pogrešal navijače.»Resnično upam, da se bodo kmalu vrnili ob stezo, z njimi je vse drugače in dobi večji pomen. Morda še ne na prvi dirki, potem v Evropi pa vendarle. Ta korona se vleče, toda zdaj se situacija izboljšuje, zato sem optimističen,« si vrnitev gledalcev obeta štirikratni svetovni prvak, ki si tudi želi, da ne bi bilo več zgoščenega ritma s tremi tekmami v tednu dni na istem prizorišču.»Veliko bolj mi ustreza ritem s tekmami ob koncih tedna in klasičnimi sobotnimi kvalifikacijami. Lani smo začeli šele avgusta in premalo je bilo vikendov, zato je bila odločitev logična. Če bomo zdaj zares začeli junija, bo do decembra dovolj terminov za bolj normalno sezono,« je sklenil eden od udarnih slovenskih šampionov in se takoj podal na progo, kjer se je prvič uradno nastavil objektivom.