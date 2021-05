Nova strateška zmaga Hamiltona, kralja Barcelone

Max Verstappen in Lewis Hamilton sta bila zelo izenačena. FOTO: Nacho Doce/Reuters

Verstappen: Več ni bilo mogoče

Dirko za VN Španije v Barceloni je dobil sedemkratni prvak(Mercedes) pred(Red Bull), ki je osvojil dodatno točko za najhitrejši krog. Tretji je bil. Naslednja dirka bo 23. maja v Monte Carlu.Anglež je sicer na štartu izgubil vodstvo proti Nizozemcu, vendar se mu je obrestovala odločitev za drugi postanek v boksih, s svežimi gumami je glavnega tekmeca prehitel pet krogov pred koncem. Tudi Verstappen se je potem, ko je spoznal, da je dirka izgubljena, odločil za nove gume, s katerimi je postavil najboljši čas.To je bila peta zaporedna zmaga v Barceloni za Hamiltona in 98. v karieri. Včeraj je osvojil jubilejni stoti pole position. Zdaj ima 14 točk prednosti pred Verstappnom.»Nič nismo mogli storiti, ko je Hamilton dobil nove gume. Bil je prehiter,« se je s porazom sprijaznil Verstappen. Hamilton ni skrival veselja po tretji zmagi na četrti dirki. »Lepo je bilo videti nekaj navijačev, četudi nekaj sto. Trdo delo se obrestuje. Max me je prehitel na štartu, ker je imel boljši oprijem. Odločitev za drugi postanek je bilo tveganje, ki se je izplačalo. Nisem pa mogel vedeti, da bom lahko nadoknadil 20 sekund zaostanka. Bal sem se za svoje gume, ampak zdržale so. To je bila ekipna zmaga. Hvala vsem.«