Novi mejnik Janje Garnbret

Sijajna slovenska plezalka Janja Garnbret je v četrtkovih kvalifikacijah za tekmo svetovnega pokala v hitrostnem plezanju v Villarsu postavila nov slovenski mejnik. Prvič v svoji karieri je steno preplezala pod osmimi sekundami, poroča Sportal. Merilna naprava se je ustavila pri 7,91 sekunde, s čimer se je tudi prebila v današnji finale.



Garnbretova, ki bo eno najmočnejših slovenskih orožij na prihajajočih olimpijskih igrah v Tokiu, je v četrtek z odliko opravila kvalifikacije tekme v hitrostnem plezanju. Dosegla je 11. čas in se tako drugič v karieri uvrstila v finale najboljših 16 v tej preizkušnji. V kvalifikacijah je za 15-metrsko steno s standardizirano postavitvijo oprimkov potrebovala 7,91 sekunde, s čimer je postala prva Slovenka, ki se je spustila pod mejo osmih sekund.



Do osebnega rekorda je z 9,43 sekunde prišla tudi druga slovenska plezalka na OI Mia Krampl, ki je tekmo končala na 33. mestu, dodaja Sportal.



V kvalifikacijah je bila sicer najhitrejša Rusinja Julija Kaplina (7,01), desetkratna svetovna rekorderka v tej disciplini.

Finale v hitrostnem plezanju v švicarskem Villarsu bo danes ob 21. uri, že prej pa plezalce čakajo kvalifikacije v težavnostnem plezanju. Polfinale in finale v težavnosti bo v soboto.



Na startni listi so poleg slovenskih olimpijk še Lucija Tarkuš, Lučka Rakovec, Vita Lukan, Tjaša Slemenšek in Lana Skušek v ženski konkurenci ter Luka Potočar, Milan Preskar, Žiga Zajc, Domen Škofic in Martin Bergant v moški.

