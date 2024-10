Izjemno obetavna slovenska judoistka že do druge kolajne na mladinskem SP

Izjemno obetavna slovenska judoistka Kaja Schuster je svojo veliko nadarjenost potrdila tudi na mladinskem svetovnem prvenstvu v Dušanbeju. Tako kot pred letom dni v Odivelasu si je na tem tekmovanju znova izbojevala bronasto kolajno v kategoriji do 70 kilogramov.

Potem ko je bila 20-letna Ljubljančanka v uvodnem krogu prosta, je v drugem izločila Ukrajinko Aliso Videnejevo (10:0). Zatem je nanizala še prepričljivi zmagi nad Američanko Nancy Nguyen (10:0) in Aino Lauro Rasoanaivo Razafy (10:0) ter se uvrstila v polfinale, v katerem je morala priznati premoč Švicarki April Lynn Fohous (0:7). V dvoboju za tretje mesto je nato Schustrova ugnala Kitajko Huiting Yuan (10:0).

V isti kategoriji se je borila tudi Nika Koren, ki je po zmagi nad Grkinjo Alexandro Papagiannaki (10:0) in porazu z Japonko Rin Maeda (0:7) zasedla deveto mesto. Na tem položaju je končal tudi Oleksij Boldirjev (do 90 kg), Kajin in Nikin klubski kolega pri JK Bežigrad. Nadarjeni Ukrajinec, ki se bori za Slovenijo, je najprej premagal Francoza Ivana Chernyshenka (10:0), nato pa izgubil proti Jegorju Maljkinu (0:10), ki tekmuje pod zastavo Svetovne judoistične zveze (IJF).

Na tekmovanju v glavnem mestu Tadžikistana sicer moči meri 531 judoistov in judoistk iz 67 držav.