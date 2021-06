Od letošje srebrne lige so se poslovile z bronom

Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je v srebrni ligi zasedla tretje mesto. V malem finalu zaključnega turnirja v Mariboru je s 3:1 (21, -23, 23, 16) premagala Portugalsko. Mlade Slovenke so spet pokazale dopadljivo igro, poleg borbenosti in nepopustljivosti, ki jih je krasila na tekmi polfinala proti favorizirani vrsti Bosne in Hercegovine, pa so tokrat dodale tudi zbranost v končnicah, ki jim je v polfinalu manjkala za presenečenje. Izbranke Gregorja Rozmana so tako ligo končale s sedmimi zmagami in le enim porazom, tretje mesto je sicer manj, kot si je vodstvo reprezentance želelo, a glede na znane okoliščine, pomlajeno izbrano vrsto, ni neuspeh. Proti Portugalski je največ točk zbrala Eva Zatković, 13.



»Ni se bilo lahko zbrati po takšnem porazu, kakršnega smo doživeli včeraj. Pripravljen smo bili, da premagamo Bosno in Hercegovino, danes v velikem finalu izzovemo Avstrijo in nenazadnje osvojimo srebrno ligo ter se prebijemo v zlato. Žal se nam včeraj ni izšlo, bil je boleč in težak poraz, zato sem še toliko bolj vesel, da se nam je uspelo zbrati in kljub padcu v igri v drugem nizu priti nazaj, se postaviti po robu dobrim Portugalkam in tekmo z dobro energijo in nenazadnje z dobro igro pripeljati do konca v naš prid,« je povedal selektor Gregor Rozman.

