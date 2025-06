Slovenci v Burgos brez dveh pomembnih adutov

Slovensko moško odbojkarsko reprezentanco v prihajajočem tednu v Burgasu čaka drugi turnir elitne lige narodov. V Bolgarijo je ekipa, ki je danes opravila še zadnji trening v Ljubljani, zaradi bolezni odpotovala brez Tineta Urnauta in Žige Šterna.

Prvi turnir lige narodov so Slovenci odigrali v Riu de Janeiru, zdaj se bodo preselili v Bolgarijo, kjer se bodo v Burgasu pomerili s Turčijo, Bolgarijo, Francijo in Japonsko.

Selektor Fabio Soli je zaradi bolezni na turnir popeljal ekipo brez dveh izkušenih reprezentantov. Kapetan slovenske reprezentance Urnaut in sprejemalec Štern sta ostala doma, na turnir so odpotovali podajalci Dejan Vinčić, Nejc Najdič in Uroš Planinšič, prosta igralca Jani Kovačič in Grega Okroglič, srednji blokerji Jan Kozamernik, Sašo Štalekar, Janž Janez Kržič in Jošt Kržič, korektorja Tonček Štern in Nik Mujanović ter sprejemalci Rok Možič, Luka Marovt, Rok Bračko ter Klemen Šen, ki se je spet priključil reprezentanci.

Rok Možič je pomemben adut Slovenije. FOTO: Annegret Hilse/ Reuters

Kljub težavam pa selektor v Bolgariji pričakuje zanimiv in zahteven teden. »V takšni situaciji moramo izkoristiti priložnost za napredek,« je dejal Soli in dodal, da si želi, da bi se ekipa borila tudi v težkih trenutkih: »Predvsem najmlajši lahko v takšnih tekmah proti pomembnim igralcem in ekipam veliko pridobijo in napredujejo.«

»Najbolj pomembno je, da sledimo poti, ki nam jo je zadal trener, in verjamem, da bo potem rezultat prišel sam od sebe. Tudi tokrat pričakujem čim boljše igre, saj smo že prikazali dobro odbojko. Kakšen bo končni rezultat, pa bomo še videli,« pa je razmišljal Kovačič.

Slovenci bodo prvič igrali v sredo, ko se bodo ob 15.00 pomerili s Turki. Z njimi so med pripravami odigrali dve tekmi in bili polovično uspešni, v sklopu lige narodov pa so se merili lani na Japonskem in jih ugnali s 3:0.

Fabio Soli se ne obremenjuje s težavami. FOTO: Dejan Javornik

V nadaljevanju jih v petek čaka obračun proti domačinom Bolgarom, s katerimi so se Slovenci, tako kot s Turki, nazadnje pomerili na lanskem turnirju lige narodov na Japonskem in jih prav tako premagali s 3:0. Tekma proti domači reprezentanci bo na sporedu ob 18.30.

Sledila bosta še obračuna proti aktualnim olimpijskim prvakom Francozom, proti katerim so se Slovenci nazadnje borili prav v Parizu in slavili po napetem obračunu s 3:2. Z Japonci pa so se nazadnje borili v zadnjem polfinalu lige narodov v Lodžu, kjer so s 3:0 slavili Japonci. S Francijo bodo igrali v soboto ob 14.30, z Japonci dan pozneje ob 11.00.