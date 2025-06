Slovenija zmlela Iran, naslednje na vrsti ZDA

Padel je tudi Iran! Najboljši slovenski odbojkarji še naprej igrajo odlično v Braziliji. Potem ko so v prvi tekmi lige narodov premagali Kubo, so ponoči v drugi tekmi zmleli še odpor reprezentance Irana in ga premagali s 3:2 (-17, 23, 18, -18, 12). Naše že danes čaka nova tekma, in sicer proti ZDA. Na lestvici je Slovenija ena izmed šestih ekip s po dvema zmagama.

Varovanci novega selektorja, Italijana Fabia Solija, so drugo tekmo v Riu začeli v malce spremenjeni postavi. Tokrat sta počivala Tonček Štern in Tine Urnaut, namesto njiju pa sta začela Nik Mujanović in Luka Marovt. Ob Mujanoviću in Marovtu so dvoboj začeli še blokerja Jan Kozamernik in Sašo Štalekar, sprejemalec Rok Možič, na mestu podajalca je bil znova mladi Nejc Najdič. Prosti igralec je bil na svoj rojstni dan Jani Kovačič.

Mujanović polnil statistične stolpce

Predvsem Mujanović pa je bil tisti, ki je polnil statistične stolpce in dvoboj končal s kar 30 točkami. Od tega jih je 23 dosegel z uspešnimi napadi, štiri z bloki, dodal pa je še tri ase. Po izgubljenem prvem nizu je mladi slovenski korektor v naslednjih treh nanizal kar 23 točk.

Selektor slovenskih odbojkarjev Fabio Soli. FOTO: Volleyballworld

V prvem delu so Slovenci na začetku še držali stik z Iranci, a so si ti hitro priigrali veliko prednost in jo tudi zadržali. Neustavljiva sta bila predvsem Amirhosein Esfandiar s šestimi in Bardia Sadat s štirimi točkami. Nato se je v tesnem drugem in bolj mirnem tretjem nizu vse obrnilo na slovensko stran, odlično pa je delovala predvsem naveza Rok Možič-Mujanović.

V tesnem drugem nizu je po asu Možiča Slovenija vodila z 21:18, nato po uspešnem napadu tudi za štiri. Vendar Iranci so se približali in imeli priložnost v napadu za 24:24, a je Štalekar mirno kaznoval njihovo napako na mreži.

Tretji in četrti niz sta zanesljivo pripadla najprej Slovencem (25-18), nato pa Irancem (18:25), dvoboj pa je odločil peti niz. V njem so Solijevi varovanci tudi s pomočjo Mujanovića (4 točke) in rezervista Žige Šterna (3) tehtnico prevesili na svojo stran in slavili s 15:12.

Tonček Štern FOTO: Volleyballworld

Ob Mujanoviću je bil v slovenski vrsti s 17 točkami učinkovit Rok Možič, deset jih je dodal Kozamernik. Pri Irancih je s 24 točkami izstopal Sadat s 24 točkami. V odločilnem petem pa so Solijevi varovanci tudi s pomočjo Mujanovića (4 točke) in rezervista Žige Šterna (3) tehtnico prevesili na svojo stran in slavili s 15:12.

Ob 18.30 po slovenskem času nov izziv

Za Slovence veliko počitka ne bo, saj jih že ob 18.30 po slovenskem času čaka nov obračun, ko jim bodo nasproti mreže stali Američani. Nato za konec prvega turnirja v Braziliji prihaja še test proti domačinom. Dvoboj proti Brazilcem se bo začel v nedeljo ob 15. uri.

Do konca prvega dela lige narodov nato Slovence čakata še turnirja v Burgasu v Bolgariji konec tega meseca ter na domačih tleh v Ljubljani sredi julija.