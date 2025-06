Možič presenečen nad selektorjevo potrpežljivostjo

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca že nestrpno čaka na prvi turnir lige narodov v Braziliji. Izbranci Italijana Fabia Solija že več tednov pilijo formo in se predvsem uvajajo v sistem novega selektorja. Ekipa z mešanico izkušenj in mladosti skuša iz dneva v dan napredovati ter z nestrpnostjo pogleduje proti prvim letošnjim reprezentančnim tekmovalnim izzivom.

Naši odbojkarji so se v okrnjeni zasedbi zbrali pred skoraj natanko mesecem dni in začeli priprave na izzive v mednarodnem delu sezone. Postopoma so pod Solijevim vodstvom dodajali igralce in skušali kar najbolj ponotranjiti nove zamisli trenerja, ki je v zadnjih dveh sezonah vodil Trentino, od prihodnje sezone pa bo 45-letni italijanski strokovnjak vodil Verono, pri kateri že nekaj let igra Rok Možič.

»Poznal sem ga že od prej, ko sva se včasih kaj pogovarjala. Je super človek in tudi super trener. V Italiji je osvojil vse, kar se osvojiti da, italijansko ligo in ligo prvakov. Izkušnje ima in vidim, da je tudi zelo motiviran v reprezentanci, kar je tudi pomembno, saj kaže, da ni prišel in rekel: 'Jaz sem že dobil ligo prvakov, zdaj morate igrati sami, jaz sem tu, da imam dobro ime.',« je izpostavil Možič.

Malce je bil presenečen tudi nad njegovo potrpežljivostjo. »Moram reči, da je še kar potrpežljiv. Lahko bi bil že kdaj malo bolj jezen in živčen na treningih glede na to, da kakovost mogoče ni taka, kot jo je pričakoval, ker je prišel iz Trentina. Sem pa vesel, da bom skozi vse leto imel nek vpogled vanj, da bo videl, kaj se dela v reprezentanci in kaj bomo delali potem v Veroni,« je dodal slovenski sprejemalec.

Pred vrati je prvi turnir lige narodov, ki ga izbrana vrsta že nestrpno pričakuje. Čeprav je prišlo do precejšnjih sprememb po koncu olimpijskega cikla, so Možič in druščina odločni, da se predstavijo v kar najboljši luči. Za kaj bo to zadoščalo, 23-letni sprejemalec slovenske izbrane vrste ne razmišlja.

»Naš glavni cilj je, da poskušamo biti iz dneva v dan boljši. Seveda bo prišel kak dan, ko bomo storili korak nazaj, pa potem dva naprej. Štiri tekme v petih dneh ne bodo preproste, a tudi drug reprezentance bodo malo premešane. Vprašanje je, kdo bo prišel, v kakšnih postavah bodo in tudi kdo bo kdaj igral, saj vemo, da je ritem težek,« je še dodal Mariborčan.

Štern: Glavni cilj je svetovno prvenstvo

Zasedba je po medijskem terminu odpotovala v Brazilijo, tam pa se bo v četrtek ob 2. uri po slovenskem času pomerila proti Kubi. Nato bosta v soboto sledila obračuna proti Iranu (2.00) in ZDA (18.30), za konec pa v nedeljo še proti domači izbrani vrsti (15.00).

Slovensko reprezentanco v nadaljevanju lige narodov čakata še dva turnirja, in sicer v Bolgariji (med 25. in 29. junijem) in na domačih tleh v Ljubljani, kjer se bodo naši odbojkarji pomerili proti Kanadi, Nizozemski, Italiji in Srbiji. Tekme bodo med 16. in 20. julijem. Zaključni turnir na Kitajskem je predviden med 30. julijem in 3. avgustom.

Za konec reprezentančnega cikla prihaja še svetovno prvenstvo na Filipinih, ki se bo začelo 13. septembra. Prav SP je glavni cilj sezone in na njem želi biti izbrana vrsta najbolje pripravljena. Seveda pa domači turnir v ligi narodov nosi poseben čar.

»Zame je glavni cilj svetovno prvenstvo, liga narodov pa bo, kot je bila v zadnjih letih, nekakšno uigravanje. Naš cilj mora biti iz tekme v tekmo dvigovati raven, se čim bolje vpeljati v nov sistem. Idealno bi bilo, da bi prišli tudi na ljubljanski turnir lige narodov v dobri formi in da bi lahko spet ustvarili odlično vzdušje v domovini,« je o ciljih dodal korektor Tonček Štern.