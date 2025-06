Pomlajeni Slovenci do prve zmage v Riu

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je z zmago odprla nastope v ligi narodov. Slovenci so v Riu de Janeiru v novi dvorani Maracanazinho ponoči zanesljivo s 3:1 (22, -21, 18, 15) premagali Kubance in proti tej otoški reprezentanci v medsebojnih dvobojih slavili še četrto zmago.

Nekoliko spremenjena oziroma pomlajena slovenska zasedba brez Klemna Čebulja, Alena Pajenka in Gregorja Ropreta, ki jo vodi italijanski strateg Fabio Soli, je uspešno začela ligo narodov. Čeprav je bila v napovedih previdna, saj tekmec nikakor ni bil »od muh«, lani jo je v ligi precej namučil, je na igrišču pokazala, da se je dobro pripravila in da bo tudi letos napadala najvišja mesta.

Najbolj razpoložen Slovenec je bil Rok Možič, ki je dosegel 24 točk, od tega 20 v napadu, kapetan Tine Urnaut je zbral 16 točk, Jan Kozamernik pa je pet od osmih točk dosegel z blokom. Uvodna niza sta bila izenačena, vsaki je pripadel eden. V prvem je imela Slovenija, pri kateri je igro organiziral Nejc Najdič, pobudo, a večje prednosti si ni priigrala. Julio Gomaz, lani igralec Calcita iz Kamnika, je z asom izenačil na 22:22, toda zaključek je pripadel Solijevim izbrancem, že prvo zaključno žogo je izkoristil Tonček Štern.

Končnica je odločala tudi v drugem nizu, po asu kubanskega zvezdnika Marlona Yanta so tekmeci povedli z 18:16, napake Slovencev pa so botrovale vodstvu tekmecev s 24:20. Prvo zaključno žogo je Sašo Štalekar izničil, druge možnosti pa tekmec ni dal, tako da se je na semaforju zasvetil izid 1:1. V preostalih dveh nizih pa so bili slovenski odbojkarji precej boljši tekmec. Možič in Urnaut sta bila razpoložena v napadu, Kozamernik v mreži, Kuba pa z izjemo Yanta ni bila posebej prepričljiva, tako da prave nevarnosti ni več predstavljala.

Slovenijo čaka še veliko tekem

Naslednji tekmec Slovenije bo v soboto Iran, potem sledita še dvoboja z ZDA in Brazilijo. Slovensko zasedbo v nadaljevanju lige narodov čakata še dva turnirja. Najprej v Burgasu v Bolgariji med 25. in 29. junijem, ter nato še v Ljubljani od 16. in 20. julija. Če se bo Slovenija uvrstila na zaključni turnir najboljše osmerice, bo v Ningboju na Kitajskem igrala še med 30. julijem in 3. avgustom.

Doslej so slovenski odbojkarji v ligi narodov dvakrat zasedli končno četrto mesto (2021, 2024), po enkrat pa so bili sedmi (2023) in deseti (2022).