Pred vročimi Slovenci v Riu padli še Američani

Slovenski odbojkarji so na tretji tekmi lige narodov v Riu de Janeiru s 3:1 (22, 25, -20, 23) premagali ZDA in nadaljujejo odlične predstave na prvem turnirju lige narodov v Riu de Janeiru. Na svoji tretji tekmi so še tretjič zmagali, po Kubi in Iranu so bili tokrat boljši še od ekipe ZDA.

Ti ni mogel pomagati niti Luka Slabe, ki pri njej opravlja vlogo pomočnika selektorja. Slovenci so pokazali še eno zelo dobro predstavo, predvsem pa zbranost v končnicah. Krizo so imeli le v tretjem nizu in začetku četrtega, a so jo po zaslugi mlajšega dela reprezentance, dvojca Nejc Najdič in Nik Mujanović tudi premagali.

Čeprav slovenski odbojkarji niso imeli veliko časa za počitek, saj je minilo le slabih 15 ur od konca tekme proti Iranu, se jim to na igrišču ni poznalo. Začetek sicer ni bil najbolj spodbuden, zaradi napak, Tine Urnaut, ki je tako kot Tonček Štern počival proti Irancem, jih je storil kar štiri, so sredi niza že zaostajali z 9:14. Toda pravi ritem so še pravočasno našli. Tudi Urnaut, ki je skupaj z Janom Kozamernikom in Žigo Šternom, ta je v prvi postavi dobil prednost pred Rokom Možičem, odigral glavno vlogo pri preobratu.

Slovenija – ZDA 3:1 (22, 25, -20, 23) Slovenija: T. Štern 11 (1 as, 1 blok), Kozamernik 9 (1 as, 1 blok), Marovt, Bračko, Vinčić, Štalekar, Okroglič, Kovačič, Ž. Štern 15 (3 ase), Urnaut 12 (1 as, 1 blok), Možič, Mujanović 14 (2 asa), Kržič 4 (1 blok), Najdič 1.

Vsi trije so se izkazali tako v napadu kot pri servisu. Kozamernik je z asom znižal zaostanek na 12:14, Žiga Štern je z neubranljivim začetnim udarcem ekipo približal na 18:19, Urnaut je najprej izenačil, nato s točkama v napadu ekipi zagotovil dve zaključni žogi, že prvo pa z asom tudi izkoristil.

Kozamernik in Žiga Štern sta imela glavno vlogo tudi v drugem delu drugega niza. To obdobje je tudi pokazalo, da ima Slovenijo široko klop, saj sta v pomembnih trenutkih svoje dodala tudi Najdič in Mujanović, ki sta zamenjala Dejana Vinčića in Tončka Šterna. Kozamernik je s servisi poskrbel, da so Slovenci zaostanek 15:17 spremenili v vodstvo 19:17, Žiga Štern pa je bil junak v končnici. Najprej je priigral vodstvo s 24:22, nato zapravil napad za 25:23, toda svojo napako hitro popravil, s točko v napadu in asom je niz tudi zaključil.

Po vodstvu z 2:0 pa so Slovenci zašli v manjšo krizo. Tretji niz izgubili, na začetku četrtega pa zaostali z 1:7 in 2:8. Toda nato je na sceno stopil Mujanović. Z odličnimi servisi, dosegel je dva asa je poskrbel za pet zaporednih točk, na 9:9 pa je nekaj trenutkov pozneje izenačil Urnaut. Izenačen boj se odvijal vse do konca, Slovenci pa so bili v pomembnih trenutkih bolj zbrani, naredili manj napak, zato pa bili nagrajeni s prestižno zmago.

Fabio Soli, selektor Slovenije: »Jasno je, da izgubljamo energijo in da nismo enaki ter nimamo enake osredotočenosti in pristopa, kot smo ga imeli na prvi tekmi. V današnji tekmi so ZDA igrale našo odbojko. Dolge točke so dobili večinoma oni. To je bil del tekme, v katerem smo padli, a s tega dna smo se uspeli vrniti. Cenim vse svoje igralce, ki so se trudili na vseh treh tekmah. Vsakič, ko smo padli, so se borili in vrnili nazaj. S takšnim duhom mislim, da zmoremo opraviti res dobro delo. Jutri bomo videli, koliko energije bomo še imeli, da jo pustimo na igrišču. Ni enostavno odigrati tri tekme v 37 urah, a poskušali bomo v težkih trenutkih vseeno uživati. Takšen je trenutno naš stil igre. Mislim, da bomo jutri sposobni zbrati energijo in odigrati, kolikor dobro le zmoremo.«

Najučinkovitejši v slovenski vrsti je bil Žiga Štern, dosegel je 15 točk, Mujanović jih je prispeval 14, kapetan Tine Urnaut pa 12. Slovenci bodo zadnjo tekmo prvega turnirja odigrali v nedeljo, tekmeci bodo gostitelji.