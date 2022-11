Odbojkarice na SP v Sarajevu najboljša evropska ekipa

Slovenke so v petek igrale za bronasto kolajno z ekipo ZDA in izgubile z 0:3 (–8, –14, –10). Zlato je osvojila Brazilija, ki je v finalni tekmi s 3:2 premagala Kanado. Na poti do bojev za odličja so Slovenke v četrtek v polfinalu izgubile s Kanado s 3:0, pred tem v četrtfinalu pa premagale Ruando s 3:0, v tekmi za uvrstitev med najboljših osem pa Finsko prav tako s 3:0. V predtekmovalni skupini je Slovenija eno tekmo dobila, dve pa izgubila, tekmovanje pa je končala kot najboljša med evropskimi ekipami v svetovni konkurenci.

S petkovimi tekmicami v boju za bron so se Slovenke že pomerile v predtekmovanju, tudi takrat so bile boljše Američanke in tudi takrat so bile podobno premočne, saj so zmagale s 3:0 (12, 15, 17). V Sarajevu so nastopile Lena Gabršček, Suzana Ocepek, Valentina Brik, Klara Vrabič, Tija Vrhovnik, Senta Jeler, Jana Ferjan, Mira Jakin in Marina Cencelj. Ekipo je vodil trener Simon Božič.

»To četrto mesto žal ne prinaša vozovnice za paralimpijske igre, samo svetovni prvak se neposredno uvrsti v Pariz. Mislim, da smo lahko ponosne, da smo najboljša evropska država na tem prvenstvu. Imele smo težko skupino, ampak smo iz tega potegnile največ. Tri ekipe iz naše skupine so med 'top 4', tako da smo dale vse od sebe. Imamo kratko klop, malo igralk, smo pa napredovale v vseh elementih igre v zadnjem letu,« je nastope na SP ocenila kapetanka Gabršček in dodala: »Če bomo tako nadaljevale, lahko že na naslednjem EP posežemo visoko. Tudi tam bo samo prvo mesto vodilo v Pariz, tako bo to naslednji cilj.«

To je bilo sicer osmo svetovno prvenstvo članic. Leta 2002 je takšno tekmovanje gostila tudi Slovenija, prvenstvo je potekalo v Kamniku. Slovenija je doslej osvojila tri kolajne – bron leta 2000, srebro 2002 in vnovič bron leta 2006. Na prejšnjem SP leta 2018 so se naslova svetovnih prvakinj veselile Rusinje, ki pa jih tokrat po odločitvi krovne zveze zaradi ruske vojaške agresije nad Ukrajino ni bilo na tekmovanju.

Tiršek spet za las ob kolajno

Slovenski strelec Franček Gorazd Tiršek je na svetovnem prvenstvu v parastrelstvu v Al Ainu še v drugi disciplini osvojil četrto mesto. Potem ko je bil tik pod stopničkami že na tekmi z zračno puško v stoječem položaju, je zdaj na četrtem mestu končal tudi v preizkušnji s puško malega kalibra na 50 metrov leže.

V Al Ainu do 18. novembra poteka SP v parastrelstvu. Slovenske barve tokrat zastopata dva strelca invalida, izkušeni paralimpijec Tiršek in Anton Bavec. Ekipo vodita trenerja Andreja Gorjup in Renato Šterman. Tiršek je za začetek z zračno puško v stoječem položaju v finalu najbolje osmerice odlično začel, na koncu pa nekoliko popustil in po dodatnem strelu bronasto kolajno izgubil za 0,1 kroga. Podoben je bil tudi petkov razplet. V finale se je uvrstil s četrtim dosežkom, finalne nastope dobro začel, a mu je spet ob koncu le malo zmanjkalo, da bi se prebil na zmagovalni oder. Na prvih treh mestih so končali Francoz Tanguy de la Forest, Italijanka Livia Cecagallina in Ukrajinec Vitalij Plakuščij.

Bavec je na SP nastopil z zračno pištolo in imel 43. izid kvalifikacij. Zadnji slovenski nastop na SP bo Tirškov z zračno puško leže ob koncu tekmovanja.