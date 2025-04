Odbojkarice OTP banka Branika do 17. naslova

Odbojkarice OTP banka Branika so na odločilni peti tekmi v Kamniku s 3:0 (23, 23, 15) premagale Calcit Volley in se veselile naslova državnih prvakinj. To jim je uspelo že 17. v zgodovini in prvič po sezoni 2018/19, potem ko so zadnjih pet naslovov osvojile prav Kamničanke. V finalni seriji zasukov so Kamničanke povedle po zmagi na prvi domači tekmi (3:0), nato pa so do dveh zaporednih slavij prišle Mariborčanke, ki so najprej doma tesno zmagale s 3:2, nato pa v gosteh še s 3:1 v nizih.

Zaključne žoge Štajerke na domačem igrišču pred polno dvorano niso izrabile, saj so calcitovke s 3:0 v nizih izsilile odločilno tekmo in vrnitev v Kamnik. Na njej pa domačinke niso delovale tako dobro kot pred dvema dnevoma v Mariboru. Gostje so bile v prvih dveh nizih tesno boljše, a so večino časa vodile, v tretjem pa so povsem prevladovale ter si na krilih Ize Mlakar in Sonje Danilović priigrale naslov po drugi gostujoči zmagi v seriji.

Kamničanke in Mariborčanke so pred odločilno tekmo finalne serije odigrale že 11 tekem v sezoni, nekoliko uspešnejša pa je bila domača zasedba, ki je v treh različnih tekmovanjih dobila šest obračunov. Najpomembnejšo tekmo sezone pa je gostujoča vrsta pod vodstvom trenerja Žige Kosa začela neobremenjeno in povedla s 7:3. Varovanke Bruna Najdiča so delovale povsem raztreseno, po drugi minuti odmora domačega stratega pa so vendarle strnile vrste in se približale na točko zaostanka (10:11). Calcitovke so drugič v nizu povedle pri 18:17, v tesni končnici pa je blestela predvsem Danilovićeva, vodstvo z 1:0 pa je z blokom priigrala Nika Milošič.

Asjo Šen in druge kamniške odbojkarice je zaustavil šampionski mariborski blok. FOTO: Jan Uršič/Calcit Volley

V drugem nizu je na svoj račun prišla tudi Mlakarjeva in začela nabirati točke, devet jih je dosegla zgolj v drugem nizu. S štirimi zaporednimi za svojo ekipo je poskrbela za vodstvo 10:7, tudi v nadaljevanju pa je mariborska zasedba delovala bolje in povedla s 17:12. Kljub nekaj nihanjem, Mariborčanke so vodile s 24:19, a so se domačinke približale na točko zaostanka, pa so gostje po izkoriščeni peti zaporedni zaključni žogi in uspešnem napadu Sonje Danilović povedle z 2:0.

V tretjem nizu so Štajerke s šestimi zaporednimi točkami vodile že s 7:2, potem ko napad Kamničankam preprosto ni stekel. Na koncu so domače v napadu izrabile 21 odstotkov napadov, gostje pa 42. Prednost je bila posledično višja iz točke v točko, najvišja pa je bila pri 18:6. Nekoliko so se calcitovke še približale, a je bila razlika prevelika. Najbolj učinkovita igralka gostujoče vrste je bila Mlakarjeva z 20 točkami, 16 jih je dodala Danilovićeva. Pri domačih posebej razpoložene igralke v napadu ni bilo, 11 točk je dosegla Mika Grbavica.

Calcit Volley – OTP banka Branik 0:3 (-23, -23, -15) Športna dvorana Kamnik, 350 gledalcev, sodnica in sodnik Tomec in Atanasov.

Calcit Volley: Špoljarič, Rituper 6 (4 bloki), Topič, Grbavica 11 (1 as, 1 blok), Šen 2 (2 bloka), Najdič 1 (1 as), Hutinski 5 (2 bloka), Boisa 3, Maček, Gojak, Pucelj 8 (2 asa), Čižman; OTP banka Branik: Mlakar 20 (1 blok), K. Milošič 9 (1 as, 5 blokov), Dragšič, Pukl Verdel, Kneževič, Štampar, Ulrih, Danilović 16, Senekovič, Cikač, Farkaš, N. Milošič 9 (3 bloki), Jularić 3 (1 as), Halužan Sagadin 2 (1 blok).

»Menim, da smo sprejemali ravno toliko dobro, da nam je to omogočalo različne možnosti v napadu. Ko smo se razigrali, naposled tudi v coni 4, s čimer smo imeli na prejšnjih tekmah težave, je bilo potem vse skupaj lažje. Dejstvo je, da smo tudi pritiskali s servisom in na ta način oddaljili Kamničanke od mreže, kar je bilo v primerjavi s ponedeljkovo tekmo največja razlika. Vsi skupaj smo verjeli in pokazali karakter, kar nas krasi že vso sezono. Nikoli se nismo predali, noben izziv ni bil pretežak. Morali smo prespati prejšnjo tekmo in pogledati, kje smo grešili. Nekatere stvari smo spremenili, a predvsem poklon puncam. Kako smo tokrat odigrali, je pokazatelj celoletnega dela. Odločila je volja, štajerska trma. Nikoli se nismo vdali, vsako žogo smo šli do konca. V prvem nizu smo nasprotnika zlomili z obrambo, v končnicah prvih dveh nizov pa smo bili dovolj zbrani in do konca verjeli,« je analiziral Žiga Kos, trener OTP banke Branik.

Prvi strokovnjak Calcit Volleyja Bruno Najdič je s svoje strani povedal: »Kaj se manj kot v 48 urah lahko korenito spremeni? O tem bi lahko razpravljal na dolgo in široko, pa raje ne bom. Dejstvo je, da nismo izrabili te priložnosti, ko bi morali v tekmo iti agresivno, šli pa smo zelo mehko. Če bi bili prvi niz vsaj deset minut agresivni, bi tekmo dobili s 3:0, vendar sta se v finalni seriji zgodili dve zadevi. Po gladki zmagi v prvi tekmi smo šli v Maribor, kot da bo vse šlo samo od sebe, zdaj se je po ponedeljkovi tekmi zgodba ponovila. Ne gre za to, da je krivda le na igralkah, konec koncev sem jaz trener, ki mora na vse to opozarjati. Žal priložnosti nismo izrabili.«