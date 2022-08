Odbojkarji si želijo, da bi bile Stožice tako polne kot na košarki

Slovensko moško odbojkarsko reprezentanco prihodnji teden čaka začetek svetovnega prvenstva, ki ga bo Slovenija gostila skupaj s Poljsko. Novi selektor Gheorghe Cretu je za zdaj zadovoljen z zavzetostjo igralcev, kot pravi, je najpomembnejše, da so vsi zdravi. Moštvo bo odigralo še tri pripravljalne tekme, nova je torkova z Iranom.

Kot pravi eden od najmlajših v slovenski vrsti Rok Možič, so se z novim selektorjem, s katerim vadijo dober teden dni, dobro ujeli: »Vsi fantje smo zelo zadovoljni, ima veliko energije in karizme. Takoj je tudi uveljavil avtoriteto, zato ga vsi z veseljem poslušamo in z zadovoljno treniramo,« je uvodoma dejal Možič.

»Treningi so kar dolgi. Čeprav je selektor sprva rekel, da ne vadi rad veliko, smo hitro opazili, da dve uri in pol mineta v hipu. Moram reči, da smo zelo pridni in da smo že v kar dobrem stanju pred SP,« je mladi as dodal med smehom.

Iran zadnji test pred SP

A prvi pravi preizkus Slovence šele čaka. Ta teden imajo na sporedu dve pripravljalni tekmi v Mariboru, v petek ob 20. uri proti Egiptu, dan pozneje ob 16. uri še proti Turčiji. Tako rekoč tik pred zdajci pa se bodo po novem v Stožicah v torek (20.30) pomerili še z Iranom, kar bo zanje zadnji test pred SP.

»Tako je. Prava preizkušnja bodo zdaj prijateljske tekme. Saj že na treningu vidimo, da se res borimo, da so nekatere stvari boljše, kot so bile v primerjavi z ligo narodov. Najprej bomo dve tekmi odigrali v Mariboru, zadnja pa bo v torek proti Iranu. To bo prava generalka, potem nam ostane le še zadnje piljenje forme in v petek bo šlo že zares," je še dejal 20-letni Mariborčan.

Pred tremi leti, ko je bilo pri nas evropsko prvenstvo, ga je Možič spremljal še kot gledalec. »Res je, a vendar sem že takrat lahko vadil s fanti in z njimi tudi odpotoval na finale v Pariz. Tudi to je bila lepa izkušnja,« je pojasnil in poudaril, da si želi na domačem SP izkusiti podobno vzdušje, kot je bilo v Stožicah na sredini prijateljski tekmi slovenske košarkarske vrste proti Srbiji, ki so si jo odbojkarji ogledali s tribun.