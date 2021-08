Odbojkarji z visokimi pričakovanji: Želimo v finale in do zlata

Zadnji treningi so minili v odličnem vzdušju, ki ga ni pokvarila niti bolezen Janija Kovačiča, ki je moral v karanteno in je moral spustiti del vadbenega procesa. V ponedeljek se je strokovni štab lahko oddahnil, saj je bil test slovenskega libera negativen in se bo lahko priključil ekipi na poti v češko Ostravo, kjer bo v petek, 3. septembra odigrala prvo tekmo, in sicer proti domači reprezentanci. Za obračunom proti enim izmed gostiteljev prvenstva bodo v skupini B sledile še tekme proti Črni Gori, Belorusiji, Bolgariji in Italiji.



»Mislim, da smo dovolj kakovostni, da se nam ni treba bati, da ne bi prišli iz skupine. Osebno sem menil, da se moramo v izločilne boje uvrstiti kot prvi ali vsaj drugi v skupini, mislim, da za to imamo kakovost. Vemo pa, da ne bo lahko. A cilji so visoki, želimo v finale, v njem pa poskušati osvojiti kolajno tistega leska, ki je še nimamo. Po dveh srebrnih kolajnah, želimo biti zlati,« je visoke cilje ekipe predstavil organizator igre Gregor Ropret, slovenski podajalec bi, če bi moral izbirati reprezentanco, ki bi se ji rad izognil, izbral olimpijskega prvaka Francijo: »Kljub temu, da smo jih enkrat v ligi narodov premagali, so še vedno naša rak rana, še vedno zelo težko igramo proti njim.«



Boj za zlato kolajno napoveduje tudi bloker Jan Kozamernik, ki je dejal, da se s tekmeci niso ukvarjali, tako da niti ne vedo, s kakšnimi postavami prihajajo na po ligi narodov in olimpijskih igrah tretji velik dogodek reprezentančne sezone.

Želja je premagati vsakogar

»Tekmeci nas ne zanimajo. Vemo, da če smo mi pravi, nas nihče ne more premagati. Zato se moramo ukvarjati sami s sabo. Težko pa rečem, ali bodo reprezentance, ki so igrale na olimpijskih igrah, zaradi tega kaj slabše. Z osebnega stališča bi rekel, da je težko ohranjati formo in zbranost na vseh tekmovanjih, a za nekoga drugega pa je lahko to tudi plus. Bomo videli, vsekakor pa je naša želja premagati vsakogar, ne glede na postavo, s katero bodo igrali. Vemo, da imajo nekatere reprezentance širok nabor, in so lahko brez nekaterih igralcev še bolj motivirane in nevarne,« se s tekmeci in njihovimi postavami ne obremenjuje Kozamernik.



Finale je kot svojo veliko željo omenil tudi Klemen Čebulj, ki prav tako trdi, da je težko komentirati tekmece, s katerimi se bodo pomerili v skupini, a tudi on meni, da bodo rezultati bolj odvisni od njih samih.



»Naš plus je, da je ekipa že precej časa skupaj. Dobro, ni več Mitje Gasparinija, toda jedro je ves čas isto. Ne vem, kako je s tem pri drugih reprezentancah. Zaenkrat se z njimi nismo ukvarjali, vsekakor pa ne bi bilo nič slabega za nas, če kakšna reprezentanca ne bi prišla v najmočnejši postavi. Tekmece bomo lahko komentirali, ko se bo prvenstvo začelo, mogoče še takrat ne, saj bodo menjave dovoljene tudi med samim prvenstvom. Menim pa, da ekipe, ki so igrale na olimpijskih igrah, ne bodo stoodstotne, če bodo prišli z najboljšimi, bodo ti zagotovo utrujeni, zasičeni in manj motivirani,« je prepričan Čebulj.

Urnaut že tradicionalno previden

Kot je to že tradicija, je pri napovedih najbolj previden kapetan Tine Urnaut.



»Jasno je, da nam je cilj premagati vsakega tekmeca. A tako kot vedno bomo šli s tekme v tekmo. Trenutno razmišljamo samo o Češki, nato bomo razmišljali o drugih. Nuja pa je, da nikogar ne podcenjujemo in da v tekme vstopamo s pravim odnosom. Vsi, ki bodo na prvenstvu, znajo igrati odbojko, mi pa se lahko spomnimo tudi na to, kaj se nam je zgodilo pred dvema letoma na domačem prvenstvu, ko nas je v Stožicah ugnala Severna Makedonija,« je dejal Urnaut, ki na Češko opozarja tudi zaradi dejstva, da je domačin.



»Vsekakor je to prednost. Vemo, kako so nas pred dvema letoma na prvenstvu v Ljubljani nosili navijači. Osebno pa vendarle ne verjamem, da še v kakšni državi lahko navijači na odbojki naredijo takšno vzdušje, tako dvignejo svojo reprezentanco, kot je bilo to pri nas,« je Urnaut prepričan, da navijanja, kot je bilo pred dvema letoma v Stožicah, ni mogoče preseči.

