OKS v zbiranje sredstev za vadbo ukrajinskih športnikov v Sloveniji

Olimpijski komite Slovenije (OKS) je začel akcijo zbiranja sredstev, s katero želi podpreti zveze in društva, ki v svoj proces vključujejo ukrajinske športnike, ki so zaradi vojne vihre pribežali v Slovenijo. Na OKS poudarjajo, da so že vse od začetka ruske agresije na Ukrajino aktivno vključeni v pomoč športnikom in športnicam, ki so svoj dom našli v Sloveniji.

»Med njimi so mladi, starejši, rekreativni ter vrhunski športniki, ki potrebujejo našo in vašo pomoč. Športna oprema, treningi ter ostale aktivnosti, ki so pomemben del trenažnega procesa, so ključni za nadaljevanje športnega udejstvovanja ukrajinskih športnikov,« so namen zbiranja sredstev pojasnili na slovenski krovni športni organizaciji.

»Šport nas povezuje in rešuje. Čas je, da ponovno stopimo skupaj,« so med drugim napisali na spletni strani OKS, kjer so tudi podrobnosti o možnosti pomoči ukrajinskim športnikom.