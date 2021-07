Olimpijska vas uradno odprta, javno mnenje po vsem svetu negativno

Javno mnenje po vsem svetu ni v prid izvedbi iger

FOTO: Issei Kato/Reuters

A deset dni pred začetkom iger je ta običajno vesel in pisan dogodek v Tokiu minil ob poostrenih protikoronskih ukrepih in skrbeh zaradi širjenja virusa. V običajnih okoliščinah je odprtje olimpijske vasi eden od najbolj zanesljivih znakov, da se igre nezadržno bližajo. A letos bo tudi olimpijska vas drugačna, bolj mirna in v znamenju ukrepov ter boja proti pandemiji.Zaradi ukrepov bo bistveno manj oziroma skoraj nič običajnega druženja športnikov različnih panog, udeleženci iger bodo morali tudi v vasi upoštevati stroge varnostne ukrepe. V Tokiu so v ponedeljek že četrtič uvedli izredne razmere, ki bodo veljale do 22. avgusta. Olimpijske igre bodo sicer potekale od 23. julija do 8. avgusta.V vasi med olimpijskimi igrami pričakujejo približno 18.000 športnikov in spremljevalcev. Vas sestavlja 21 objektov na 44 hektarov velikem območju ob tokijskem zalivu. Prvi športniki že prihajajo v Tokio, do konca tedna jih bo v vasi že približno 2200. Pojavile pa so se tudi že prve težave zaradi koronavirusa med udeleženci, saj so bili na testiranjih pozitivni dva člana ekipe Ugande, en srbski športnik in član izraelske ekipe, poroča nemška tiskovna agencija dpa.Letos v Tokiu sicer veljajo tudi strožja pravila bivanja: športniki ne bodo mogli več prebivati v vasi celotno obdobje iger, temveč bodo lahko v vas prišli le nekaj dni pred svojimi nastopi in naj bi jo po koncu nastopov čim prej zapustili.Olimpijske igre v Tokiu se ob vseh strogih ukrepih in omejitvah nezadržno bližajo. A delež tistih, ki menijo, da bi igre morali na vsak način izvesti, je precej majhen, je pokazala mednarodna raziskava javnega mnenja.Kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, je odločitev o tem, da igre bodo, deležna nizke podpore javnosti. Mednarodno podjetje za raziskavo javnega mnenja Ipsos je konec maja in v začetku junija izvedlo raziskavo v 28 državah. Delež tistih, ki bi igre kljub vsem težavam izvedli, je na Japonskem precej majhen, le 22 odstotkov. Manjšo podporo imajo igre pri 14 odstotkih vprašanih le še v Južni Koreji.Ipsos je v raziskavo vključil 19.510 odraslih oseb iz 28 držav. Vprašali so jih, v kolikšni meri podpirajo izvedbo iger, pa tudi, kako bodo koronske in iz lanskega leta prestavljene igre v Tokiu spremljali. Povprečje podpore igram po državah je bilo 43-odstotno, najbolj so jim naklonjeni v Turčiji (71 odstotkov podpore), sledita Savdska Arabija (66 odstotkov), od evropskih držav pa Rusija z 61-odstotno podporo.Pri vprašanju, ali so igre pomemben dejavnik vračanja v normalno življenje po pandemiji, je bil delež pozitivnih odgovorov prav tako najvišji v Turčiji in Savdski Arabiji, na Japonskem pa le 31-odstoten. Največ zanimanja za igre kažejo Indijci, kjer namerava OI spremljati 70 odstotkov vprašanih, najmanj pa Belgijci z le 28-odstotnim zanimanjem, le malenkost večji delež (32-odstotni) imata pri tej temi Japonska in Francija.