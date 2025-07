Tadej Pogačar bo po OI 2028 začel razmišljati o upokojitvi

Zadnja formalnost, ki jo je moral opraviti Tadej Pogačar, preden je s svojo ekipo UAE začel proslavljati zasluženo četrto zmago na Touru, je bila novinarska konferenca osvajalca rumene majice. Na njej je razkril, kakšen je njegov odnos z Jonasom Vingegaardom, a še bolj je odmeval njegov pogovor za francoski časnik L'Equipe, v katerem je namignil, da bi bila olimpijska sezona 2028 lahko njegova zadnja.

Čeprav je 112. Tour Pogačar dobil po štirih etapnih zmagah, je moral odgovoriti na vprašanje, zakaj v zadnjem tednu v Alpah ni dodal še kakšne. »Očitno smo vodili, imeli smo kar veliko prednost, udobno smo nosili rumeno majico, vendar sem bil nekoliko utrujen v zadnjem tednu. Nočem govoriti o tem, kaj je šlo narobe, temveč uživati v rumeni majici v Parizu,« je odgovoril Pogačar, ki mu dirkaško srce ni dalo miru niti v zadnji etapi Toura, ki je karavano vodila tudi čez Montmartre.

Results powered by FirstCycling.com

Slovenski as je bil skupaj z rojakom Matejem Mohoričem (Bahrian Victorious) med najbolj napadalnimi kolesarji, a zmago je odnesel Wout van Aert (Visma Lease a Bike). »Čase za skupni seštevek so izmerili prej in ni bilo bojev za pozicije v ospredju. Nato smo šli na polno, to je bilo čisto dirkanje. V glavah smo imeli tudi to, da bo Toura konec, psihično se je tako lažje pripraviti na dirkanje, na to, da na cesti spet pustiš vse, ker veš, da tu jutri tega ne bo treba početi. Zame je bil to dober dan za dirkanje in zelo sem užival v njem,« je o zadnji akciji Toura 2025 povedal Pogačar.

Peti Tour ni naslednji cilj

Pravi, da se po četrti zmagi ne bo brezkompromisno gnal za peto, s katero bi se na vrhu večne lestvice izenačil z Jacquesom Anquetilom, Eddyjem Merckxom, Bernardom Hinaultom in Miguelom Indurainom.

»Ni cilj, da osvojim pet Tourov. Trenutno nimam posebnih ciljev, mogoče svetovno prvenstvo in dirka po Lombardiji za letos, o drugem pa ne razmišljam,« je dejal 26-letnik s Klanca pri Komendi, ki si je z Vingegaardom že peto leto zapored razdelil prvi dve mesti na veliki pentlji.

Tadej Pogačar in Jonas Vingegaard sta v zadnjih petih letih zasedla 1. in 2. mesto na Touru. FOTO: Loic Venance/AFP

»Jonas se je letos bolj odprl, že na dirki po Dofineji sva večkrat govorila. Fant mi je kar všeč in rad dirkam proti njemu. Danes sva med zaprto vožnjo govorila o tem, kako neverjetnih je bilo zadnjih pet let najinih bojev in kako drug drugega ženeva na višjo raven. Rekla sva, da sva privilegirana, ker imava takšno tekmovanje med sabo, da ob njem rasteva še bolj,« je povedal Pogi, ki je bil ob koncu Toura vidno utrujen.

Ga ne skrbi, da bi pregorel ob tem, ko domala vsako sezono zmaguje od februarja do oktobra. »Sem na točki v karieri, da lahko končam kariero in sem zadovoljen s tem, kar sem dosegel, če pregorim. A če spregovorim resno se v številnih športih dogaja, da kdo pregori psihično in telesno. Veliko treniramo, kolesarji smo preveč obsedeni s treningom, vsi želijo trenirati vse več. Velikokrat vidimo, da so kolesarji utrujeni že zgodaj v sezoni, ekipe pa jih vedno znova potrebujejo na dirkah. Na koncu se ujameš v ta krog in si nikoli ne opomoreš. Oktobra si lahko končno vzameš premor, a decembra se vse začne znova. Prihaja do izgorelosti in lahko se zgodi tudi meni,« je Pogačar, ki je letos slavil že 16 zmag in 104 v karieri, priznal, da je tudi on le iz mesa in krvi.

Vesel morebitnega štarta v Sloveniji

Razveselil se je novice, da je predsednik vlade Robert Golob direktorju Toura Christianu Prudhommu predal pismo o nameri, da bi Slovenija leta 2029 gostila štart Toura. »Slišal sem, da je velika verjetnost, da bi se leta Tour začel v Sloveniji. Kot Slovencu mi je to kar težko verjeti. Ali bom še dirkal ali ne, bom verjetno tam. To je za nas vznemirljiva novica, veselim se tega velikega štarta, mislim, da bo zelo lep,« je povedal Pogačar, ki je bil v pogovoru za L'Equipe bolj konkreten glede morebitne upokojitve pred želenim prihodom velike pentlje v Slovenijo.

Tadej Pogačar je napadel tudi na Montmartru. FOTO: Loic Venance/AFP

»Ne bom kar takoj končal kariere, vendar se tudi ne vidim več zelo dolgo v pogonu. Olimpijske igre v Los Angelesu so eden od mojih ciljev, ki je oddaljen tri leta. Po tem bi lahko začel razmišljati o upokojitvi – bomo videli,« je za največji francoski športni časnik povedal Pogačar.