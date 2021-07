Olimpijski Tokio v izrednih razmerah

V olimpijskem mestu Tokio so začele veljati izredne razmere, ki bodo trajale predvidoma do 22. avgusta. OI se bodo sicer pričele 23. tega meseca in bodo brez gledalcev na tribunah.



Kritiki se pritožujejo, da velik del japonskega prebivalstva na začetku olimpijskih iger 23. julija ne bo cepljen, ker manjka cepiva proti novemu koronavirusu. Restavracije od danes ne smejo več streči alkohola in morajo svoja vrata tako kot velike veleblagovnice zapreti ob 20. uri, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Športne in kulturne prireditve lahko sprejmejo največ 5000 gledalcev, vendar le do polovične zasedenosti. Občane pozivajo, naj po možnosti ostanejo doma.



Predsednik japonske vlade Jošhihide Suga je 8. julija najprej sporočil, da bodo uvedli izredne razmere, nekaj ur pozneje pa so japonski organizatorji OI po pogovorih z Mednarodnim olimpijskim komitejem (Mok) v svet poslali odločitev, da na tribunah ne bo niti domačih gledalcev. Prvič v zgodovini OI bodo igre potekale brez navijačev.



Odločitev, da ne bo gledalcev izven japonskih meja, so lokalni organizatorji sporočili že 20. marca po video sestanku s predstavniki vlade, Moka in Mednarodnega paraolimpijskega komiteja (IPC).

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: