Oranžni zmaji še mnogo boljši kot v zgodovinski sezoni

Nismo si še povsem opomogli po spektaklih na svetovnem prvenstvu v odbojki, že na odbojkarska vrata trkajo klubi. ACH Volley je v zadnji sezoni po letu dni premora, ko so si krono priigrali pri Merkurju Mariboru, osvojil 18. naslov državnega prvaka, temu dodal še 13. pokalno lovoriko in 12. naslov v srednjeevropski ligi. To pa še ni vse! Oranžni zmaji so od 55 tekem v sezoni dobili kar 54, edini poraz se jim je pripetil v uvodni polfinalni tekmi pokala challenge, ko je v dvorani Tivoli zmagal francoski Narbonne. Sanjsko bi bilo ponoviti takšen izkupiček tudi v sezoni 2022/23, v slednji pa bo pravi izziv igranje v ligi prvakov. Ekipa ACH Volleyja je svoja pričakovanja pred novim tekmovalnim obdobjem predstavila tudi javnosti.