Ovira Kozamernik in Urnaut

Nov sistem evropskih klubskih tekmovanj v odbojki bo ta teden zaživel z igranjem turnirjev na enem kraju. Od slovenskih klubov bodo v igri ACH Volley v ligi prvakov (turnir v Berlinu), Calcit Volley v Milanu (moški pokal challenge), Calcitove odbojkarice (liga prvakinj, Treviso) in Sip Šempeter (Obrenovac, pokal CEV).



ACH Volley se bo v nemški prestolnici, tja je odpotoval z avtobusom, meril od danes do četrtka, s to razliko, da jutri zaradi okužb v vrsti moštva Jastrzebski Wegiel ne bo odigral tekme s poljsko ekipo. Berlin Recycling Volleys ga čaka danes ob 17. uri, čez dva dni ob isti uri še Zenit iz Kazana v Rusiji, februarja gostitelja drugega turnirja lige prvakov skupine C.



»Sreče pri žrebu nismo imeli, a motiva ne manjka. Verjamemo, da se lahko kosamo z najboljšimi ekipami,« meni trener Matija Pleško. »Te tekme so edine v sezoni, na katerih smo mi tisti, ki lahko igramo malce bolj sproščeno, saj ne branimo rezultata. Zato si obetam, da bomo prikazali še malce boljšo odbojko,« pa je dejal podajalec Gregor Ropret.

Italija ni izlet

Kamničanke bodo v ligi prvakinj v skupini B igrale v Trevisu, tekmice so Conegliano (danes, 18.), Fenerbahče (jutri, 20.30) in Nantes (četrtek, 17.30). »Tako ali tako bi bila vsaka skupina lige prvakinj za nas močna, priložnost za zmago bomo iskale proti Nantesu,« pravi kapetanka Eva Pogačar. Kamničanke drugič igrajo v skupinskem delu LP, iščejo tako prvo zmago kot prvi osvojeni niz. V nadaljevanju sezone zanje ne bo več igrala Italijanka Martina Guiggi, pričakuje namreč otroka.



V osmini finala pokala challenge bo moška vrsta Calcit Volleyja drevi ob 19. uri v Lombardiji stala nasproti domačemu Allianz Powervolley Milanu. Zanj igra slovenski reprezentant Jan Kozamernik, temu se je pred dnevi pridružil tudi kapetan Slovenije Tine Urnaut. »Dejstvo je, da Milano igra veliko hitrejšo odbojko od nas in že to je velika prednost zanj. Ekipa je vrhunska, zdaj je prišel še Tine Urnaut, seveda pa to ne pomeni, da smo šli v Italijo na izlet. Ker je le ena tekma, je možnost presenečenja seveda nekaj večja,« pravi trener Calcit Volleyja Gregor Jerončič. V osmini finala pokala CEV igralke Sip Šempetra danes ob 17. uri čaka dvoboj osmine finala v Obrenovcu proti srbskim prvakinjam.

