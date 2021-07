Pedrosa bo nastopil na dirki v Spielbergu

Španski motociklist Dani Pedrosa bo po treh letih, odkar je končal kariero, spet sedel na motor v elitnem razredu motoGP. Za dirki v avstrijskem Spielbergu za VN Štajerske 8. avgusta bo nastopil kot dirkač s povabilom v ekipi KTM. Španec, ki je leta 2018 končal kariero, je leta 2019 začel sodelovati z ekipo KTM, kjer skrbi za razvoj dirkalnega motocikla avstrijske ekipe. Zdaj 35-letni dirkač je v 13 letih v SP zbral 112 nastopov in 31 zmag, doslej zadnjo dirko pa je vozil pred skoraj 1000 dnevi, oktobra 2018 v Valencii, kjer je bil peti.



Iz ekipe KTM so sporočili, da bo Pedrosa nastopil z zadnjo različico njihovega dirkalnika RC16, s čimer bo prispeval pomembne podatke za razvoj motocikla v realnem dirkaškem okolju. »Veliko časa je minilo od moje zadnje dirke in seveda je dirka nekaj povsem drugega kot testiranja. Težko rečem, kaj lahko pričakujem, ker me ni bilo poleg toliko časa. Videli bomo, če bom sploh uspešen pri oživljanju dirkaških občutkov. Najbolj pomembna bo moja pomoč pri razvoju motocikla,« je ob načrtovani vrnitvi dejal Pedrosa. Kot dirkač s povabilom bo vozil tretji dirkalnik ekipe KTM ob obeh stalnih voznikih, Portugalcu Miguelu Oliveiri in Južnoafričanu Bradu Binderju.

