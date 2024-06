Pet krogov dosanjali Slovenci in selektor

V nadaljevanju preberite:

Slovenska odbojkarska reprezentanca je potrdila svojo udeležbo na olimpijskih igrah v Parizu, svojih prvih z znamenjem petih krogov v zgodovini. To je storila na impresiven način, v svoji deveti tekmi v letošnji ligi narodov je po zmagi nad Argentino vpisala svoj osmi uspeh, ima torej le en neuspeh, in je tudi vodilna na razpredelnici. Z zmagovitimi nastopi si je zagotovila udeležbo na sklepnem turnirju najboljše osmerice letošnje lige narodov naslednji teden v Łódźu na Poljskem, z uspešnim nizom pa je skočila kar na 4. mesto na lestvici Mednarodne odbojkarske zveze, to je najvišje doslej. Pred njo so le Poljska, Italija in Brazilija.