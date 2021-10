Peter John Stevens prvi slovenski adut v Kazanu

Med 2. in 7. novembrom bo Kazanu gostil evropsko prvenstvo v plavanju v 25-metrskem bazenu. Na njem bo nastopilo tudi sedem slovenskih plavalcev, Tjaša Vozel, Katja Fain, Janja Šegel, Daša Tušek, Peter John Stevens, Primož Pavletič Šenica in Sašo Boškan. Slovenski adut za kolajno je Stevens, selektor Gorazd Podržavnik pa bi bil zelo zadovoljen z vsaj štirimi finali in s preostalimi uvrstitvami do 16. mesta.

»Plavalci in plavalke so izvedli vse predvidene priprave. Opogumljeni z vrhunskimi rezultati, zlasti Katje Fain in Petra Johna Stevensa v svetovnem pokalu, optimistično odhajamo na EP, na katerem se nadejamo vrhunskih rezultatov. Tudi drugi plavalci in plavalke so dosegli zahtevne norme in tudi od njih pričakujemo rezultatski napredek. Cilj vseh ostaja uvrstitev med 16 najboljših plavalcev in plavalk v njihovih najboljših disciplinah, seveda pa ni neskromno pričakovati, da se z EP vrnemo tudi s 101. kolajno za Slovenijo z največjih tekmovanj. Srečno vsem,« je na novinarski konferenci napovedal predsednik Plavalne zveze Slovenije Boro Štrumbelj.

Gorazd Podržavnik bo optimistično odpotoval v Kazan. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Stevens že v Kazanu

»Za nami je uspešna tekmovalna jesen. Od četverice Vozel, Stevens, Fain in Šegel pričakujemo uvrstitve v finale. Od treh mlajših pa, da se čim bolj približajo najboljšim, in se, če bo le možno, uvrstijo med 16 nastopajočih oziroma v drugi krog tekmovanja,« je dejal selektor Podržavnik.

»Priprave čez poletje so potekale dobro, kar kažejo tudi nastopi na tekmah za svetovni pokal, saj s tekme v tekmo napredujem,« je na daljavo ocenil Peter John Stevens, ki je že na prizorišču prvenstva, kamor je kot zmagovalec tekme za svetovni pokal v svoji paradni disciplini prišel iz Dohe.