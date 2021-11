Pia Babnik želi odlično sezono končati povsem v vrhu

Slovenska golf senzacija, kakor so nekateri tuji komentatorji pospremili dve zmagi Pie Babnik v letošnji sezoni evropske serije profesionalk (Ladies European Tour), bo v središču pozornosti tudi na sklepnem turnirju sezone na igrišču Los Naranjos pri Marbelli. Sedemnajstletna Ljubljančanka je v skupni razvrstitvi na drugem mestu, ki ga želi obdržati, po najslabšem možnem razpletu lahko pade na četrto mesto.

Mlada Ljubljančanka, članica GK Trnovo, ki je letos nastopila tudi na olimpijskih igrah v Tokiu, je v Andaluzijo prišla kot zmagovalka zadnjega turnirja v Džedi v Savdski Arabiji. Prvo mesto v letošnji evropski seriji si je že zagotovila leto dni starejša Tajka AtthayaThitikul, ki ji pripada tudi denarna nagrada v višini 125.000 evrov.

«Štiri igralke so še v igri za drugo ali tretje mesto, ki prav tako prinašata lepi denarni nagradi (75.000 in 50.000 evrov, op.p.). Če bi glavni tekmici končali na prvem in drugem mestu, bi morala Pia biti takoj za njima, da bi ohranila drugo pozicijo,« je pojasnil Piin oče in trener Aleš Babnik in razkril značilnosti igrišča za zadnji obračun: »Zelo zahtevno je, pa ne zaradi konfiguracije terena, temveč zaradi zelo majhnih zelenic. Ena izmed zelenic na luknji s parom 5 meri v širino zgolj pet metrov. To bo zahtevalo izjemno natančnost.«

Ne glede na rezultat na zadnji od 25. postaj v tej sezoni – dvakrat je zmagala in bila še šestkrat med najboljšimi desetimi – je za Pio odlična sezona. »Lani je bila v svoji prvi sezoni med profesionalkami 37., zato smo si želeli, da bila letos boljša. Vse, kar je dosegla, je nad našimi pričakovanji. Samo tri igralke imajo za zdaj dve zmagi v tej sezoni,« ocenjuje oče Aleš.

Pia ne čuti posebnega pritiska pred začetkom finalnega dejanja sezone, kjer si bo 72 najboljših igralk razdelilo nagradni sklad v višini 600.000 evrov; zmagovalka prejme 90.000 evrov.

«Tako kot vedno bom poskušala igrati tako, kot znam. Zelenice so res ekstremno majhne in celo malce načete, ob tem pa so nekatere med njimi še zvite, tako da bo res težko. Seveda mi zadnja zmaga veliko pomeni, toda zaradi tega se ni spremenilo nič bistvenega. Igrala bom neobremenjeno, saj sem s sezono že zdaj zelo zadovoljna. Vsak turnir je zgodba zase,« pravi mlada zvezdnica, ki vsak prosti trenutek izkoristi za učenje, saj bo po zadnjem turnirju na prvo mesto postavila šolske obveznosti.

Prihodnje leto namerava končati srednjo šolo, medtem ko ima pravico nastopa v evropski seriji že zagotovljeno za prihodnji dve sezoni. Drugo slovensko predstavnico Katjo Pogačar čakajo kvalifikacije za mesto na evropski turneji 2022.