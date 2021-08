Plezalci ostali brez tekem na Kitajskem, Kranju finale v težavnosti

Mednarodna zveza za športno plezanje (IFSC) je v petek sporočila, da so se v dogovoru s kitajskimi prireditelji zaradi slabe epidemiološke slike odločili za odpoved obeh oktobrskih tekem svetovnega pokala, ki naj bi jih oktobra gostila Kitajska.



Šiamen bi moral med 15. in 17. oktobrom gostiti tekmo v težavnosti in v hitrosti, Vudžiang pa med 22. in 24. oktobrom tekmo na balvanih hitrosti.



Zaradi odpovedi tekem na Kitajskem bodo plezalci v težavnosti sezono tako sklenili na tekmi svetovnega pokala 2. in 4. septembra v Kranju. Sezona na balvanih se bo končala na tekmi med 1. in 3. oktobrom v južnokorejskem Seulu.

