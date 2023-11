Po 724 km teka je princu Albertu podaril metliško penino

Toni Perušič je starosta med slovenskimi ultramaratonci, s svojim veselim in družabnim značajem pa je Belokranjec, ki je letos dopolnil 60 let, tudi eden najbolj priljubljenih udeležencev zahtevnih večdnevnih tekaških prireditev doma in v tujini. Prejšnji teden je že četrtič tekel na osemdnevnem dogodku No Finish Line (Tek brez cilja) v mondenem Monaku.

»Zaradi vse pogostejših težav s hrbtom in koleni sem omahoval glede letošnje udeležbe na zelo simpatičnem tekaškem dogodku v kneževini. Na koncu me je vendarle premagala tekaška mrzlica,« je ob vrnitvi priznal popularni Toni Maratoni, sicer član Športnega društva Butoraj iz občine Črnomelj.

Toni Perušič na tekmah v tujini vselej teče s slovensko zastavo. Foto Osebni arhiv

Od 10.000 le 45 »resnih«

Na Azurni obali gre predvsem za dobrodelno tekaško prireditev, v osmih dneh je po dober kilometer dolgem krogu ob prijavi in dobrodelnem prispevku teklo in hodilo več kot 10.000 ljudi; kolikor je pač kdo zmogel. Za čim boljši rezultat pa je tekmovalo 45 udeležencev iz vse Evrope, ki so tekli ves čas z vmesnimi krajšimi postanki za prehrano, osvežitev in spanec.

Toni Perušič je tokrat v Monacu tekel od 11. do 19. novembra. Foto Osebni arhiv

»Tokrat nam je malce nagajalo vreme, zaradi premočnega vetra in valov, ki so pljuskali na del proge, so po štirih dneh teka za eno noč prekinili tekmovanje. Smo se vsaj dobro naspali. Sicer sem odhajal na počitek med 23. uro in 5.30,« pripoveduje Toni, ki je imel že prvi dan, po pičlih dveh kilometrih, težave s kolenom, a se ni vdal.

Leta 2018 je moral v Monaku odstopiti po 172 km zaradi neznosnih bolečin v hrbtu. V dveh nastopih pred tem pa je zabeležil fantastična rezultata; leta 2016 je pretekel 816 kilometrov, leto pozneje pa kar 883.

Toni Perušič na tekmah stke številne prijateljske vezi. Foto Osebni arhiv

»Letos sem znižal rezultatsko letvico, zelo zadovoljen sem s 724 pretečenimi kilometri. V skupnem seštevku sem bil deveti, v svoji starostni kategoriji od 55 do 65 let pa sem zmagal,« ponosno pove Toni, ki je v glavnem ohranjal ritem okrog sedem kilometrov na uro. Na voljo je imel pet parov superg, uporabil je tri.

Od zbadanja do visokega obiska

V dolgih dnevih vztrajnega nabiranja kilometrov v spremenljivem vremenu je družabni Toni Maratoni, kot mu pravijo, zbadal organizatorje, naj na prizorišče pripeljejo princa Alberta, ki je sicer eden izmed podpornikov te dobrodelne prireditve, ki so jo v žepni kneževini začeli leta 1999.

1. je bil v starostni kategoriji od 55 do 65 let.

»Ko smo v nedeljo ob dveh popoldne zaključili tek, so mi sporočili, da bo prišel princ Albert. Sprva nisem verjel, da bo res prišel, toliko bolj pa sem bil presenečen, ko me je takoj pozdravil z mojim imenom. Organizatorji so se res potrudili pri tem. Srečanje je bil zelo prijetno, čestital mi je za pretečeno razdaljo in se zahvalil za udeležbo, jaz pa sem mu podaril steklenico metliške penine,« je kramljanje z vladarjem monaške kneževine opisal svojevrstni ambasador Slovenije Toni Perušič, ki je kmalu zatem že sedel v avto, pomahal v slovo Azurni obali in se brez odmora odpeljal proti Sloveniji. Kot da sploh ni tekel dolgih osem dni.