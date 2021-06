Po bitki na Maratonskem polju se vidi F4

Ni bilo panike

Vajeni smo že, da odbojka prinaša drame. Sinočnja v 13. kolu lige narodov med reprezentancama Slovenije in ZDA pa je bila res za letopise. Izbranci selektorjaso v Riminiju ugnali bronasto izbrano vrsto z OI leta 2016 v Riu de Janeiru, prav tako tretjo s svetovnega prvenstva in podprvakinjo v zadnji ligi narodov, s 3:2 (–28, 19, –21, 26, 13), zabeležili še deseto zmago in naredili še en korak naprej proti sklepnemu turnirju najboljše četverice, ki bo na sporedu konec tedna.Tekma je bila resnično maratonska, trajala je skoraj tri ure, Slovenci pa tudi tokrat niso razočarali. Še enkrat so pokazali svoj borbeni značaj in se vrnili iz izgubljenega položaja. Zaostajali so z 1:2 v nizih in z 20:23, nato pa dobili še izenačen tie break. Za razliko od zadnjih dveh tekem je slovenska izbrana vrsta tokrat začela zbrano. Odbojkarji so se zavedali, da igrajo eno najpomembnejših tekem v ligi narodov, zato ni čudila njihova motivacija.Do vodstva 11:7 je vse teklo gladko, z manjšo krizo tudi pred končnico ni bilo videti, da bodo izgubili prvi niz, vodili so še z 19:16. Toda Američani so v končnici zaigrali odlično, po napakiso izenačili na 22:22, nato pa prišli tudi do zaključne žoge. Slovenci so jo ubranili, nato imeli tudi sami dve priložnosti za vodstvo z 1:0, blokpa je prednost vrnil na stran Američanov, ki so nato niz dobili s 30:28. Toda panike v slovenski vrsti zaradi tega ni bilo.Drugi niz je odprla podobno kot prvega, ob prvem tehničnem odmoru vodila z 8:5, nekaj trenutkov pozneje z 11:7. ZDA se je nato približala na dve točki zaostanka, toda tokrat zbranost Slovencev v končnici ni padla. Čebulj je s pipom vrnil prednost na štiri točke,z dvema zaporednima točkama, blokom in točko na mreži zagotovil zaključno žogo, drugo je Urnaut izkoristil.V tretjem nizu je Slovence malce zapustila sreča. Po rezultatu 16:17 so tekmeci dvakrat zadeli mrežo, od katere se je žoga odbila v polje, v končnici so bili Američani vendarle bolj zbrani. Ekipa ZDA je bila tudi v četrtem nizu ves čas v prednosti, v končnici tudi s 23:20. Takrat pa se je začel zasuk. Tonček Štern je dobro serviral, Američani so imeli težave pri sprejemu, razpoloženi Čebulj je izenačil na 23:23, v podaljšku pa sta bila odločilna asa Jana Kozamernika in Gregorja Ropreta, ki je spet prikazal odlično predstavo.V petem nizu je svoje dodal prav vsak igralec slovenske ekipe, želja je bila prevelika, da bi Giulianijevi fantje izpustili zmago. Zaostajali so z 12:13, a nato dobili naslednje tri točke. Največ jih je zbral Klemen Čebulj, kar 27, Tonček Štern jih je prispeval 18.»Vedeli smo, da bo tekma zelo težka. ZDA so, morebiti celo prvič na tem turnirju, nastopile z najboljšimi igralci, kar priča o zahtevnosti dvoboja. Prikazali smo resnično dober pristop in ta zmaga po petih nizih je zelo pomembna za našo uvrstitev,« je ocenil slovenski selektor Alberto Giuliani.»To je izjemna zmaga! Vsa čast fantom, mislim, da takšne tekme vsi čakamo vse življenje. Res smo lepo pokazali, da znamo igrati tudi proti takšni velesili, kot je reprezentanca ZDA, ki bo igrala na olimpijskih igrah v Tokiu in dosega ogromne uspehe. Postavili smo se ji po robu in pokazali naš značaj, menim, da to največ šteje. Ta zmaga nam bo zelo veliko pomagala pri uvrstitvi med najboljše štiri. Res sem zelo ponosen na soigralce,« je iz srednjega blokerja Jana Kozamernika izžarevalo veselje.Tudi prosti igralecje imel izbrane besede za zgodovinsko tekmo: »Borili smo se do konca, v vsakem trenutku smo verjeli, da lahko zmagamo. To se je tudi videlo, ko smo bili v izgubljenem položaju, smo stopili skupaj in tekmece rezultatsko ujeli. V četrtem nizu smo z eno nogo že izgubili tekmo, a smo se vrnili in zasluženo zmagali. ZDA imajo zelo kakovostno reprezentanco, na velikih tekmovanjih je vedno v vrhu in tokrat je igrala s prvo postavo. Še enkrat več se je videlo, da tudi mi sodimo v svetovni vrh.« V torek se bo Slovenija ob 16. uri pomerila z Japonsko, v sredo za konec rednega dela lige narodov ob 18. uri še z Bolgarijo.