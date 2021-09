Po čudežu v Monzi se je na newyorški modni reviji počutil kot v sanjah

Za Lewisa Hamiltona bi se lahko trčenje z Maxom Verstappnom končalo veliko huje. FOTO: Andrej Isakovic/AFP

Britanski šampionje imel minulo nedeljo velikansko srečo v nesreči, potem ko je v 26. krogu dirke v Monzi po trčenju v uvodni šikani na njegovo Mercedesovo formulo 1 s svojim red bullom priletel. Medtem ko je 23-letni Nizozemec takoj izstopil iz svojega »rdečega bika« in brez da bi pogledal, kako je z njegovim velikim tekmecem, odkorakal proti garaži, je šokirani Anglež še več minut sedel v svojem bolidu.»Ne pomnim, da bi me že kdaj prej kdo zadel z dirkalnikom v glavo. To je bil zame precejšen šok,« je priznal 36-letni Anglež, izjemno hvaležen t. i. varnostnemu sistemu halo, ki mu je – kakor so prepričani mnogi – rešil življenje. »Če si dobro pogledate fotografije nesreče, boste videli, da sem imel zaradi močnega udarca čelado resnično zelo pomaknjeno zelo naprej. Tako se dobro vidi, da trčenje z Maxom še zdaleč ni bilo nedolžno,« si je Hamilton oddahnil, da jo je odnesel brez hujših posledic. Lahko bi se namreč zanj končalo veliko slabše.Po nesreči je sicer tarnal zaradi glavobola, ki pa očitno vendarle ni bil tako hud, saj je iz Italije odpotoval skoraj naravnost v New York. Že v ponedeljek zvečer se je namreč udeležil znamenite gale oziroma modne revije, na kateri je izstopal z nenavadno pričesko in obleko kreatorja. »Štejem si v veliko čast, da sem lahko sodeloval s Kennethom. Počutil sem se kot v sanjah,« je omenil Hamilton. In to po čudežu v Monzi.