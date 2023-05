Po kvalifikacijah se je moral večkrat brcniti v rit

Rajko Hrvat si je na domačem evropskem prvenstvu v veslanju na Bledu priboril nedeljski finale med lahkimi skifisti. Ta bo na sporedu ob 10.51. Danes je prepričal s zanesljivo zmago v repasažu. Skifist Filip Matej Pfeifer ter dvojec Jaka Čas/Nik Krebs na popravnem izpitu nista bila uspešna in ostala brez želenega polfinala.

Sedemintridesetletni Izolčan v repasažu ničesar ni prepuščal naključju. Hrvat je vodil od štarta do cilja in imel že na polovici proge štiri sekunde pred najbližjim zasledovalcem Dancem Rasmusom Lindom. Ko je na 1500 metrih prednost narasla na šest sekund, je lahko Hrvat prihranil tudi nekaj atomov moči za nedeljo.

Iz drugega repasaža sta si finale priborila Švicar Andri Struzina, ki prav danes praznuje 26. rojstni dan, in Nemec Arno Gaus. Že v četrtkovih kvalifikacijah sta se z zmagama v finale uvrstila Italijan Niels Torre in Francoz Hugo Beurey, ki dopolnjujeta zasedbo nedeljske tekme za odličja.

»Po kvalifikacijah sem se moral večkrat brcniti 'v rit'. A ob tej publiki na domačem terenu je bila motivacija res velika. V četrtek mi je manjkalo nekaj občutkov in tudi danes je bilo še nekaj rezerve. Upam, da bom v nedeljo pokazal najboljšo dirko,« je po tekmi povedal Hrvat.

Hitro je pozabil na razočaranje iz kvalifikacij, ko je pristal na drugem mestu in videl celo pozitivne učinke repešaža. »Morda je boljše, da – po domače povedano – ne bi zaspal, saj bi imel kar dva prosta dneva. Dodatna tekma mi je prišla prav. Zdaj se moram le še zbrati za nedeljo in tam nastopiti, kot da gre za življenje, in pokazati najboljši nastop na prvenstvu.«

O sami dirki pa je dodal: »Cilj je bilo prvo mesto, kar sem uresničil. Nisem pa šel povsem do konca, saj sem imel v drugem delu lepo prednost in ni bilo težav. Trener bo zaradi tega jezen, vem pa, da bo treba v nedeljo to spremeniti.«

Poravnan s hrvaškim olimpionikom

Čas in Krebs sta bila v repasažu med dvojci brez krmarja mesto prekratka za polfinale. Kljub dobri predstavi in hudemu boju sta na koncu za Nizozemsko, Litvo in Hrvaško zasedla četrto mesto. Slovenca sta zaostala že na začetku, kasneje pa lovila predvsem Hrvata, a sta bila tekmeca v finišu močnejša.

»Prvo polovico sva odveslala podobno kot v kvalifikacijah, v drugi pa nato dodala. Morda bi morala malo hitreje začeti, saj sva na začetku preveč zaostala. Jasno je bilo, da bosta glavna tekmeca čolna iz Hrvaške in Latvije, s katerima je na tekmah tesno že zadnji dve leti. Enkrat je spredaj eden, drugič drugi, danes se ni izšlo,« je po tekmi dejal Čas.

Sicer pa slovenska veslača ves času poudarjata, da spomladanska forma zaradi študijskih obveznosti še ni stoodstotna. To načrtujeta za septembrsko svetovno prvenstvo v Beogradu, kjer bosta skušala uloviti tudi normo za olimpijske igre v Parizu 2024.

Brez polfinala je ostal tudi Pfeifer. Ta je v repasažu med skifisti po hudem boju zasedel tretje mesto in bo veslal popoldan za uvrstitev v finale C. Prehitela sta ga Hrvat Damir Martin in Madžar Bendeguz Petervari Molnar.

Pfeifer je sicer odlično začel, bil najhitrejši in si na polovici delil prvo mesto s trikratnim dobitnikom olimpijske kolajne Martinom, ki je kasneje prevzel prvo mesto. Do 1500 metrov pa je zaostanek izničil Madžar in bil v končnici po ostrem finišu boljši v boju za drugo mesto, ki je še vodilo v sobotni polfinale. Ločilo ju je sedem desetink sekunde.

»Škoda. Izjemno močna tekma. A ni šlo povsem po načrtu in v finišu me je malo zmanjkalo,« je bil po tekmi kratek Ljubljančan, ki je moral na prepotrebno regeneracijo za še drugi petkov nastop. Že v četrtek si je polfinale med skifistkami priborila Nina Kostanjšek.