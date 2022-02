Po ledeni prhi objel Ukrajinko in razmišljal o pivu

V nadaljevanju preberite:

Matthew Stafford (34) je dolgo vegetiral v povprečnem Detroitu, toda trener Sean McVay je imel žilico, ko ga je pred to sezono pripeljal namesto Jarreda Goffa, s katerim je izgubil v superbowlu pred dvema letoma, in s 36 leti postal najmlajši trener z osvojenim superbowlom. »Dajte mi pivo,« so bile njegove prve besede, potem ko so ga igralci tradicionalno polili z ledom in mu je v objem skočila ukrajinska zaročenka Veronika Homin. Kdo je še zaznamoval največji dogodek v ameriškem športu in kakšne rekorde je podrl spektakel na štadionu SoFi? Kdo je lastnik ovnov iz Kalifornije?