Po nekaj dni skupaj ne morem normalno hoditi

Naša priljubljena atletska disciplina je skok s palico. V njej je za nas junak za vse čase Poljak Władysław Kozakiewicz, kako jo je Sovjetom »podkuril« na olimpijskih igrah leta 1980 v Moskvi! Na teh prostorih zna s preskočeno višino »podkuriti« tudi Tina Šutej. Osvajalka dveh srebrnih odličij na dvoranskih evropskih prvenstvih, bronastega na dvoranskem svetovnem in kolajne istega sijaja na EP na odprtem leta 2022 v Münchnu, dvakrat četrta na zadnjih dveh »odprtih« SP, pa je zdaj zaradi težav z Ahilovo tetivo odpovedala udeležbo na dvoranskem SP od 1. do 3. marca v Glasgowu.

Že ob zmagi na dvoranskem mitingu v Ostravi 30. januarja z izidom 473 cm ste »čutili« tetivo, kasneje ob drugem mestu v Mondevillu (464 cm) in Lievinu (7. mesto, 465) so se težave stopnjevale?

»Poškodba Ahilove tetive je pač takšna, da se lahko pojavi kadar koli. Gre za obrabo materiala, tetiva je že vneta, kronično zadebeljena, in ko se pojavi bolečina, tega preprosto ne moreš kar prečrtati. Vedno mi je pomagalo, da sem po koncu sezone imela tri, štiri tedne počitka, obdobje prav brez vsakega treninga. Ko sem meseca oktobra spet začela vaditi, je tetiva vzdržala. Glede letošnje dvoranske sezone sem se tudi zaradi omenjenega razloga odločila, da jo zaključim. Kajti, če bi vztrajala na nastopu na svetovnem prvenstvu v Glasgowu, bi se počitek časovno zamaknil v mesec marec in bi morebiti začela vaditi šele aprila. Poletni del sezone pa se začne že v začeku maja in bi imela premalo časa za pripravo nanj. Zdaj si bom vzela tri tedne popolnega premora, tudi brez teka, poskusili bomo težavo odpraviti tudi z injekcijami plazme in kolagena. Za kakšen teden pa načrtujem tudi odhod v Terme Čatež k reprezentančnemu fizioterapevtu Khalidu Nasifu, ob tem bom imela redne terapije z laserjem. Z namenom, da tudi dejavno pomagam k izboljšanju stanja.«

Kakšna bi bila potem časovnica piljenja forme za olimpijske igre v Parizu, kvalifikacije v skoku s palico so 5. avgusta, še prej je od 7. do 12. junija evropsko prvenstvo v Rimu.

»Če imam mesec dni počitka, se lahko v treh mesecih brez težav povrnem v zaželeno stanje. Če pa je počitek dolg dva meseca, se čas, ko se vračaš v pravo formo, malce podaljša. A smatram, da so olimpijske igre še tako daleč, da imam dovolj časa, tudi če februarja in v začetku marca ne vadim. A vseeno bom nekaj postorila za osnovno telesno pripravo, lahko opravim vaje za zgornji del telesa in roke.«

Težave s tetivo so že kronične, trajajo od leta 2016, torej osem let.

»Morebiti bo potrebno tudi kaj spremeniti pri treningu, zmanjšati njegovo količino. Zdaj denimo mesec dni vadba zaradi omenjenih težav ni bila optimalna, tudi količinsko je bila polovična ali še manj, pa sem vseeno skočila zelo visoko. Občutek imam, da tudi z manjšim obsegom treninga, kot sem ga imela v zadnjih letih, pridem do boljših izidov. Moje telo, ker imam že veliko kilometrine, pač potrebuje malce več počitka.«

482 cm je državni rekord Tine Šutej, postavljen lanskega 2. februarja na mitingu v Ostravi.

Imajo te težave pri atletskih tekmovanjih v dvorani tudi kaj opraviti s površino zaletnega tekališča?

»Stvari glede težav s tetivo so se nabirale, tekma v Ostravi je še nekako šla skozi. Potem sem imela tri dni težave že s samo hojo. Nato smo se odločili, da grem na miting v Mondeville, v štirih dneh sem imela dva nastopa, saj je sledilo še tekmovanje v Lievinu. Poleg tega je bilo treba leteti v Francijo in nazaj, in preprosto po tem, ko sem se vrnila v Slovenijo, že štiri dni ne morem normalno hoditi. Vse se nabira, ni problem ... Ne bom rekla, da se je stvar poslabšala, temveč se je vsega nabralo v takšni količini, da je odziv preprosto prehud. Če zdaj teden dni ne bom počela ničesar, kako naj se potem primerno pripravim za svetovno dvoransko prvenstvo v Glasgowu? Ko sem se odločila, da ne grem na SP, sem bila tri dni zelo slabe volje, a menim, da sem zdaj iz najhujšega zunaj in sem pripravljena na boj.«

Vbod palice v korito malce spremeni statiko teka, stopalo se obrne navzven, to vpliva na tetive. Tina Šutej

No, nas osebno je presenetilo, da je na mitingu v Lievinu v skoku s palico z izidom sezone na svetu 484 cm zmagala Novozelandka Eliza McCartney. Slednja ima sicer osebni rekord kar 494 cm. O njej v zadnjih letih ni bilo slišati, izbrskali smo tudi, da si je na olimpijskih igrah leta 2016 v Riu de Janeiru priskočila bronasto odličje. Meseca marca leta 2021 je tudi njo prizadela poškodba Ahilove tetive in je zaradi tega morala izpustiti olimpijske igre v Tokiu. Lani na svetovnem prvenstvu v Budimpešti pa je denimo izpadla v kvalifikacijah brez rezultata, saj ni preskočila začetne višine. Torej obremenitve pri skoku s palico so razvidno velike.

»Da, McCartneyjeva je bila že pred osmimi leti tretja na olimpijskih igrah, takrat je bila stara devetnajst let. Potem so se začele težave, tudi ona jih ima z vnetjem Ahilove tetive na zamašni nogi, torej na nogi, ki ni odrivna. Že zadnjih osem let se tudi ona bojuje s tem. Veliko skakalk in skakalcev s palico ima težave s tetivami, zato ker so obremenitve kar velike. Tudi sam vbod palice v korito malce spremeni statiko teka in se stopalo obrne navzven. Nato ni nekega enakomernega prenosa sile, temveč gre vse nekam počez, vpliva na same tetive in preprosto nas ima zaradi tega veliko težave z njimi.«