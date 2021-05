Po Novem Sadu in Guadalajari tokrat brez kolajne

Za slovensko zastopstvo v karateju se 56. prvenstvo stare celine v Poreču ni začelo po načrtih in željah. Naša najboljša karateistka Tjaša Ristić (do 63 kg) bo po dveh zaporednih kolajnah na tem tekmovanju – bronasti v Novem Sadu 2018 in srebrni leto pozneje v Guadalajari – tokrat ostala brez (posamičnega) odličja.



Branilka naslova evropske podprvakinje je najprej z 8:0 odpravila Makedonko Moniko Pendarovsko, nato z enakim izidom še Švicarko Noemie Kornfeld, nakar je po sodniški odločitvi pri rezultatu 0:0 izgubila z Leilo Heurtault. Ker se Francozinja v nadaljevanju ni prebila do finala, je Ristićeva ostala tudi brez nastopa v repešažu.



Kiti Smiljan (do 68 kg) je morala že v uvodnem krogu z 0:3 priznati premoč Ivoni Ćavar iz BiH, Jaka Gaal (do 75 kg) je z 1:3 izgubil z Albancem Bekimom Basho, Aleks Klobasa (do 84 kg) je z 2:6 klonil pred Srbom Vladimirja Brezančića, Stefan Joksimović (nad 84 kg) pa je najprej potegnil krajšo v dvoboju z Nemcem Jonathanom Hornejem (0:2) in nato še proti Poljaku Macieju Gebki (0:5).



V (posamičnih) katah je Maša Simonič pristala na 21. mestu, Nejc Sterniša pa je ostal brez uvrstitve.

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: