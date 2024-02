Po preostale olimpijske vozovnice v Šanghaj in Budimpešto

Janja Garnbret si je avgusta lani v Bernu kot prva in edina slovenska športna plezalka za zdaj zagotovila olimpijsko vozovnico. Korošica bo po Tokiu napadala še drugo olimpijsko zlato kolajno zapovrstjo. Preostale olimpijske vozovnice bodo pred OI v Parizu delili na kvalifikacijskih turnirjih maja v Šanghaju in junija v Budimpešti.

»Smo sredi pripravljalnega obdobja, stvari so kar intenzivne, smo se dosti pripravljali sami, v prihodnje se nam bodo na pripravah pridružili tudi člani drugih reprezentanc. Imeli smo že skupni reprezentančni trening, na katerem so se člani reprezentance pomerili med seboj. Mislim, da bo še dovolj časa za kaj dograditi, da dobimo malo boljši vpogled v trenutno stanje,« je dejal glavni trener slovenske članske reprezentance v športnem plezanju Gorazd Hren.

»April bo kmalu tukaj, ko se bodo začele prve tekme, letos je koledar kar zmešan, ni takšen, kot smo ga navajeni, da se najprej odvrti balvanska sezona, nato pa se preide v težavnost, temveč se bodo tekmovanja v obeh disciplinah izmenjevala, vmes bodo olimpijske igre, po OI pa bo sledilo evropsko prvenstvo,« je pojasnil Hren.

Sezona svetovnega pokala v športnem plezanju se bo začela z minikitajsko turnejo s tekmo v balvanskem plezanju v Keqiau od 8. do 10. aprila in nato še s tekmama v težavnosti in hitrosti v Wujiangu od 12. do 14. aprila.

»Za prvi dve tekmi planiramo, tudi glede na kvoto, da se ju bo udeležil predvsem tisti del reprezentance, ki bo nastopal na olimpijskih kvalifikacijah. Še vedno je tukaj velik cilj uloviti še kakšno olimpijsko kvoto v Šanghaju oziroma Budimpešti. Pričakujem, da bosta tekmi ponudili priložnost, da pridejo v pravi tekmovalni ritem in se potem v celoti osredotočijo na olimpijske kvalifikacije,« je dejal selektor.

Štart na Kitajskem

Slovenci so zapolnili vsa mesta v olimpijskih kvalifikacijah. Za še eno olimpijsko vozovnico v ženski konkurenci v kombinirani disciplini težavnost-balvani so bodo potegovale Vita Lukan, Mia Krampl, Sara Čopar in Lučka Rakovec. Pri fantih pa so slovenski kandidati za olimpijsko vozovnico Luka Potočar, Anže Peharc, Zan Lovenjak Sudar in Martin Bergant.

Trener Hren pričakuje, da si bo Lučka Rakovec, ki se sooča z zdravstvenimi težavami, popolnoma opomogla. Njeno stanje ni slabo, reprezentanci pa se je že pridružila na pripravah. Na za športno plezanje prelomnih zgodovinskih prvih olimpijskih igrah, ki se bile v Tokiu leta 2021, je Janja Garnbret slavila v kombinaciji treh disciplin hitrosti, balvanih in težavnosti. V Parizu bodo podelili štiri komplete odličij, najboljšim v ženski in moški konkurenci v kombinaciji balvani-težavnost ter v hitrostnem plezanju. Slovenci v hitrosti ne tekmujejo.

Garnbretova namerava pred OI v Parizu nastopiti na obeh aprilskih tekmah na Kitajskem, tekmo v hitrosti in težavnosti v Salt Lake Cityju od 3. do 5. maja bo izpustila, udeležila pa se bo tekem v težavnosti in balvanih od 26. do 30. junija v Innsbrucku. Julijska postanka v Chamonixu in Briançonu bo bržkone izpustila. Olimpijsko tekmovanje bo v Parizu od 5. do 10. avgusta.

Tudi letos se bo svetovni pokal ustavil v Kopru, kjer bo tekma v težavnosti 6. in 7. septembra. Janja Garnbret je lani zmagala na plezalni steni na Bonifiki, Lukanova pa je bila tretja. Evropsko prvenstvo v težavnosti, balvanih in hitrosti športnega plezanja bo od 24. avgusta do 1. septembra v Villarsu v Švici.