Po Talinu se prevaža s poltovornjakom, ki je bil njegova dolgoletna želja

Del leta Kristjan Čeh preživi v Tallinnu v Estoniji, od koder sta njegov trener in dekle, kot cilja za leto 2023 pa izpostavlja obrambo svetovnega naslova in nov dvoranski svetovni rekord. Slednji je v metu diska sicer neuraden, v lasti ga ima njegov trener Gerd Kanter.

»Dogovarjamo se, da bi pozimi pripravili dvoransko tekmo v metu diska na Švedskem, kjer imajo za to pogoje. Mislim, da bi lahko dosegel svetovni rekord, ima ga Kanter z daljavo, ki je manjša od 70 (69,51 m iz leta 2009),« je v pogovoru za STA iz Estonije sporočil Čeh.

»Sicer pa si želim, da bi vsako leto popravil svoj rekord Slovenije na prostem. Moj veliki cilj kariere pa je svetovni rekord na prostem. Ta je najstarejši v atletiki,« je povedal 23-letni Štajerec.

Svetovni rekord je v lasti Nemca Jürgena Schulta, ta je 6. junija 1986 na mitingu v Neubrandenburgu disk zalučal 74,08 metra.

»Na tej poti moram premagati še mojega trenerja, ki je lastnik tretjega izida vseh časov s 73,38 m. Tihi cilj je, da to storim že v naslednji sezoni. Da bom vse to uresničil, pa ne smem imeti večjih težav in moram ostati zdrav,« je nadaljeval Čeh.

V estonski prestolnici preživi precej časa, od tam je njegovo dekle Anna Maria Orel, estonska metalka kladiva, ter Kanter, nekdanji olimpijski prvak, ki ima poleg dveh olimpijskih v lasti tudi pet kolajn s svetovnih prvenstev. Vse bolj pa je polna tudi vitrina Čeha v domači hiši, posebej po letošnji sezoni. Vanjo je med drugim poleg lovorike za naslov svetovnega prvaka, tega je osvojil kot drugi v slovenski zgodovini kraljice športov, postavil še srebrno kolajno na evropskem prvenstvu in diamantno nagrado za skupno zmago v najprestižnejši seriji mitingov.

V diamantni ligi je bil celo sezono neporažen. Skupaj je nastopil na 21 tekmah sezone, zabeležil 19 zmag ter bil po enkrat drugi in tretji. Priznanje za športnika leta je postavil ob kipcu, ki ga je prejel za najbolj obetavno mlado športno osebnost leta 2020.

Po Talinu s poltovornjakom

»Že pred dvema letoma je bilo priznanje za mladega športnika presenečenje, nisem ga pričakoval. Sem sanjal, da bi bil kdaj izbran tudi za športnika leta. Imamo vrhunske športnike v mednarodnem merilu, v Estoniji niti približno ni tako veliko takih, zato sem vesel in počaščen ter ponosen, da sem prejel to priznanje,« je povedal Čeh.

Slovenski atletski as živi z Anno Mario Orel v najetem stanovanju v novejšem delu estonske prestolnice ob obali in ima do atletskega centra za trening 20 minut vožnje z avtom: »Ko sem v Sloveniji, uporabljam sponzorsko vozilo, v Tallinu imam svojega, kupil sem si poltovornjak, kar je bila moja dolgoletna želja.«

V Estoniji je bolj mrzlo in več je tudi snega kot v Sloveniji: »V bistvu ni velike razlike v primerjavi z življenjem v Sloveniji, mraz me tudi ne moti, rad imam sneg. Za vadbo imam v Tallinnu vse, kar potrebujem. V dvorani imam običajno dopoldne na programu mete, popoldne pa uteži v fitnesu. Imam na voljo tudi maserja in kiropraktika. Uporabo dvorane plačam, fitnes pa imam zastonj.«

Ob njem pa je ostala tudi njegova slovenska ekipa: »Še naprej sodelujem s Stankom Štuhcem na fakulteti za šport in psihologinjo Tanjo Kajtno, maser je Tadej Resnik, fizioterapevt pa je reprezentančni, Khalid Nasif. K njemu grem, če imam težje probleme. Tako imam v obeh državah vse poskrbljeno za nemotene treninge in delo. Letos mi je tudi Atletska zveza Slovenije bolj stala ob strani kot prejšnja leta. Tako imam sedaj boljše finančne pogoje in tudi priprave, lani sem bil skoraj na ničli. Lahko si malo več privoščim, boljše treninge.«

V ekipi z nekoč velikim tekmecem

Izpostavil je, da zelo dobro sodelujeta s Kanterjem: »Ekipa se je razširila, nisem več sam, prišla sta dva atleta, estonski metalec diska Gevin Genr Paas, ki je leto dni mlajši od mene in še ni na vrhu. Mojih let pa je Katarec Moaz Ibrahim, s katerim sva bila velika tekmeca v kategoriji do 20 let.«

Čeh s Kanterjem vadi po preverjenem načrtu, ki je v tej sezoni prinesel vrhunske izide: »Nič posebnega se ni spremenilo po sezoni, izboljšujeva podrobnosti v moji tehniki, da bo bolj stabilna kot iz pretekle sezone. Splošna moč se počasi dviguje, cilj je tudi, da ohranim letošnjo eksplozivnost.«

V začetku tega meseca je treniral v Splitu: »Tam sem bil teden dni, na Ptuju je bil sneg in ne bi mogel metati. Na Hrvaškem pa sem imel prve mete v pripravah na novo sezono. Šlo je presenetljivo dobro, 2,5 kilogramski disk je letel 57 m, kar je dober podatek, sploh za prve mete.«

Praznike bo preživel v Estoniji, potem bo na kratko obiskal Slovenijo, 28. januarja pa se bo za tri tedne odpravil na priprave na Tenerife. Konec februarja ga čaka prva tekma, zimsko DP v metih v Domžalah, marca pa zimski evropski pokal v metih v portugalski Leirii. Sledile bodo priprave za poletno sezono.

»Že 5. maja bo v Dohi začetek diamantne lige, seveda je cilj, da sem znova prvi skupno, ter najpomembneje, da ubranim naslov svetovnega prvaka od 19. do 27. avgusta v Budimpešti. Konkurenca ne počiva, vsi hočejo biti boljši, je sklenil Čeh in dodal, da ta čas še ne ve, če bo tekmoval junija na evropskih igrah na Poljskem. Lani je izpustil sredozemske igre.