Po žlahtnem prebitju ledu želi do besede tudi Kauzer

Evropsko prvenstvo v slalomu na divjih vodah na pariški olimpijski progi v Vaires-sur-Marnu se je odprlo z ekipnimi preizkušnjami za odličja. Slovenski predstavniki in predstavnice tudi tokrat niso ostali praznih rok, do žlahtnega odličja – srebrnega – je prišla ekipa kanuistov v postavi Benjamin Savšek, Luka Božič in Žiga Lin Hočevar. Jutri se bo starocelinsko prvenstvo v Franciji nadaljevalo s kvalifikacijami v vseh posamičnih kategorijah. Na štartu v razredu K-1 bo tudi 41-letni slovenski veteran Peter Kauzer, z EP ima posamično in ekipno že šest zlatih, štiri srebrne in tri bronaste kolajne.