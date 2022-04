Podprl Putina s črko Z v nacionalnih barvah Rusije

Ruski plavalec Jevgenij Rilov, dvakratni olimpijski prvak iz Tokia, zaradi udeležbe na zborovanju, ki je bilo 8. marca na štadionu Lužniki v Moskvi, začasno ne bo smel nastopati na mednarodnih tekmovanjih. Rilovu je devetmesečno prepoved tekmovanj, ki se bo iztekla 20. januarja 2023, izrekla Mednarodna plavalna zveza (Fina) s sedežem v Lozani. V izjavi je zapisano, da so se seznanili z odločitvijo disciplinske komisije o suspenzu Rilova zaradi njegove prisotnosti in njegovega vedenja na zborovanju na štadionu Lužniki v Moskvi, ki je bilo, kot je zapisala Fina, 8. marca. Dogodka se je udeležil tudi ruski predsednik Vladimir Putin.

Petindvajsetletni Rilov je na prsih poleg medalj iz Tokia na odru nosil črko Z v nacionalnih barvah Rusije. S črko Z so popisana ruska vojaška vozila v Ukrajini. Rilov se je sicer že pred časom odločil, da v znak nestrinjanja z odločitvijo, da ruski športniki ne smejo tekmovati pod svojo zastavo, ne bo nastopil na letošnjem svetovnem prvenstvu v plavanju, ki ga bo poleti gostila Budimpešta. Poteza Rilova je bila zgolj simbolična. Mednarodna plavalna zveza je namreč v izjavi, objavljeni na spletni strani zveze, potrdila svoje stališče, da ruskih in beloruskih športnikov in uradnikov ne bodo povabili na noben dogodek pod okriljem Fine, ki bo izpeljan do konca leta 2022.

Ruski in beloruski plavalci so v skladu s to odločitvijo postali nezaželeni tudi na svetovnem prvenstvu v Budimpešti. Marca so sicer v mednarodni zvezi plavalcem teh dveh držav dovolili nastopati na mednarodnih tekmovanjih pod okriljem Fine, vendar brez državnih oziroma nacionalnih označb.