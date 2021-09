Pogled na azurno nebo motijo le še azzurri

Klemen Čebulj je z začetnim udarcem Bolgarom povzročal obilo težav na sprejemu. FOTO: CEV

Ena od lepših tekem

Slovenija : Bolgarija 3:0 (18, 19, 21) Ostravar Arena, gledalcev 350, sodnika Gerotodoros (Grč) in Simonović (Srb).

Slovenija: T. Štern 11, Pajenk 6, Kozamernik 9, Šket, Vinčić, Štalekar, Ž. Štern, Klobučar, Kovačič, Videčnik, Ropret, Urnaut 14, Čebulj 15, Možič; Bolgarija: Černokožev, Čavdarov, Kolev, Atanasov 4, Gocev 4, Stankov, Skrimov 9, Seganov, Grozdanov 4, Asparuhov 2, Ljuckanov, V. Ivanov, Sokolov 12, M. Ivanov.

Vrstni red: Italija in Slovenija po 9, Češka 7, Bolgarija 5, Belorusija 3, Črna gora 0.

Vedno znova in znova ponavljamo, da so Poljaki stalne stranke slovenske odbojkarske reprezentance. Pridejo v slovensko trgovino, iz nje ničesar ali zelo malo odnesejo, vse pa drago plačajo (s porazi). Podobno je z nekdanjo velesilo Bolgarijo, tudi včeraj je v dvoboju skupine B na evropskem prvenstvu v Ostravi morala brezpogojno in hitro podpisati vdajo.Varovanci selektorjaso jim s 3:0 (18, 19, 21) pod nos pomolili usodni papir za položitev orožja, za konec skupinskih bojev pa se bodo Slovenci danes ob 15.45 udarili še z Italijo. Uvrstitev v osmino finala EP je podpisana, z azzurri se bo bodo za 1. mesto v skupini B. V izločilnih bojih se ta križa s skupino D, kjer so Francija, Nemčija, Latvija, Slovaška, Estonija in Hrvaška. A lepo počasi, recept, kako se je položila bolgarska četa italijanskega trenerja, pa je v naslednjih številkah. Že od začetka jeodločno serviral, na koncu je zbral štiri ase, Slovenija skupaj osem. Bolgarija denimo štiri.Ker so Slovenci pritiskali z začetnimi udarci, je trpel sprejem tekmeca, v prvem nizu je bil 37-odstoten, slovenski denimo kar 64-. Da so Giulianijevi fantje v vse boljši formi, priča tudi izkoristek v napadu na celotni tekmi: slovenski je bil 62-odstoten, bolgarski 43-. Številke posameznikov pa so denimo: le dva Bolgara nad 50 odstotki, pri Sloveniji pa74,67, Čebulj 61,inpo 56. Veliki bolgarski zvezdnikje bil uspešen le pri 47 odstotkih svojih napadov. Le pri blokih so bili tekmeci boljši (5:3). Skratka, dvakratni evropski podprvaki so Bolgarom očitali novo lekcijo in po že folklorno priljubljenem pregovoru zdaj lahko o formi rečejo: »Vsak dan v vsakem pogledu vse bolj napredujem.«Zadovoljstvo v slovenskem taboru je, prihajajo pa še pravi izzivi. »Dobro tekmo smo odigrali, vidim napredovanje v naši igri, zdaj potrebujemo še kontinuiteto. Primer je začetni udarec, servirali smo dobro, a smo si privoščili tudi veliko napak, sploh v prvem nizu. Proti Italiji bomo tudi to morali popraviti. Sicer pa je težko igrati tri tekme zapovrstjo, kar se je Bolgarom zagotovo poznalo. Zdeli so se mi malce utrujeni, po drugi strani vemo, kako kakovostne igralce ima Bolgarija in na kakšni ravni igrajo. Menim, da je tekmo odločil servis,« je menil selektor Giuliani.»To je bila ena od lepših tekem, ki smo jih prikazali v zadnjem času. Ekipno smo si zelo pomagali med seboj. Vsak je prispeval svoj vložek v to tekmo in na ta način smo uspeli držati korak pred Bolgari. Tudi oni niso popuščali, res je, da so storili veliko napak, a menim, da smo sami držali zares visoko raven igre in se nam niso mogli približati. Vesel sem, da smo tako sproščeni, da se na igrišču tako dobro počutimo in upam, da bomo to energijo ohranili tudi v nadaljevanju. Če nam to uspe, lahko veliko dosežemo,« je navrgel Jan Kozamernik.pa je dodal: »Odigrali smo najboljšo tekmo na tem prvenstvu in za zdaj kaže, da formo stopnjujemo. Upam, da bomo proti Italiji igrali na enaki ravni, še celo bolje, vsekakor pa z njene strani lahko pričakujemo velik odpor. Zagotovo nas čaka dobra tekma.«